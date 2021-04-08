CityBee открывает новые парковочные зоны вокруг Таллинна

«Для CityBee важно быть там, где люди, которые нуждаются в нашей услуге. Многие жители пригородов каждый день ездят на работу в Таллинн, и у них нет личного автомобиля или они не считают целесообразным ездить на своем автомобиле в центр каждый день, чтобы оплачивать дорогую парковку. Если до сих пор единственной альтернативой для них был общественный транспорт, то теперь можно сделать выбор в пользу CityBee, чтобы упростить себе ежедневные поездки», – рассказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийса Айт.

Айт добавила, что, по данным Департамента шоссейных дорог, количество зарегистрированных в Таллинне транспортных средств увеличивается каждый год на 5%, а также одновременно быстро растет население пригородов.

«Из пригородных населенных пунктов каждый день выезжают в Таллинн на автомобилях около 75 000 человек, то есть в город каждый день прибывает дополнительно около 50 000 транспортных средств. С одной стороны, это приводит к возникновению пробок, и, с другой стороны, к нехватке парковочных мест в центре города, но в действительности эти проблемы можно смягчить альтернативными способами передвижения, такими как каршеринг», – объяснила Айт.

Принцип каршеринга заключается в том, что все транспортные средства постоянно в движении и не стоят долго в одном месте, снижая таким образом нагрузку на движение и парковки. Согласно исследованиям, один каршеринговый автомобиль может заменить 12 личных автомобилей, а личное транспортное средство в среднем 90% времени стоит на парковке у места работы или рядом с домом.

Для открытия новых зон на учетных записях CityBee в социальных сетях и среди пользователей услуги предприятия был проведен опрос, чтобы выяснить регионы, где самый высокий спрос на услугу.