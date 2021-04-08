В Финляндии от коронавируса вакцинировано уже более миллиона человек

«Это очень положительный факт, свидетельствующий о том, что вакцинация идет по плану», - заявил главврач Ведомства здравоохранения и социального развития (THL) Танели Пуумалайнен.

Если сравнивать количество вакцинированных в странах ЕС, Финляндия занимает третье место после Мальты и Венгрии.

Ожидается, что в ближайшее время Финляндия получит крупные партии вакцины. Это позволит ускорить темпы вакцинации.

Сейчас в Хельсинки открыта запись на вакцинацию для людей из групп риска в возрасте 18-44 лет.

В Эстонии от COVID-19 привиты 236 598 человек

В Эстонии к четвергу от COVID-19 привиты 236 598 человек, в том числе обе дозы получили 72 035 человек. За сутки введено 6027 доз, всего введено 308 633 дозы вакцины.

По крайней мере одной дозой вакцины привито более 21 процента взрослого населения, а в возрастной группе 70 лет и старше - 42 процента. На прошлой неделе вакцинированы 40 836 человек, что на треть больше, чем неделей раньше. На предстоящей неделе продолжится (главным образом в центрах семейных врачей) вакцинация пожилых и людей из групп риска.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья.