Экономист: в этом году рост цен ускорился

Из более крупных товарных групп дороже стал транспорт. Цена на нефть достигла в марте 66 долларов за баррель, и была в евро на 80 процентов выше, чем год назад. Однако дизельное топливо на заправках в Эстонии благодаря более низкому акцизу было дешевле, чем год назад.

Цены на продукты питания выросли из-за подорожания свежих овощей и рыбы. Текущие ограничения благоприятствуют покупкам в супермаркетах. Данные Департамента статистики показывают, что во второй половине прошлого года коммерческая наценка в супермаркетах несколько увеличилась. Согласно данным перемещений, продуктовые магазины посещают чаще, чем год назад, когда опасения перед новым вирусом заставляли людей проявлять большую осторожность. Снижение спроса и закрытие магазинов вынудили розничных торговцев снизить цены на одежду и обувь.

Стоимость аренды в марте всё ещё была ниже, чем год назад. В Таллинне по-прежнему много квартир для сдачи в аренду. При этом недвижимость продолжает дорожать. По предварительным данным, средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в марте выросла на 9 процентов в годовом сравнении.