Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на боевые позиции в Донбассе

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Он отметил, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020 года.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта, Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных.

При этом в Кремле выразили беспокойство тем, что Киев «может пойти на провокационные действия», которые способны привести к «возобновлению гражданской войны на Украине».

З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника, однако доказательств, что мальчик погиб именно при таких обстоятельствах, представлено не было. Киев назвал сообщения о гибели ребенка от удара беспилотника фейком и пожаловался в ОБСЕ. В Кремле сообщили, что не располагают «верифицированной информацией», но склонны доверять словам представителей ДНР.