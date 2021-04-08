Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на боевые позиции в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Как сообщается на сайте офиса главы государства, Зеленский посетит передовые позиции, «где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники». Президент также намерен встретиться с украинскими военными и поддержать боевой дух защитников, передает NEWSru.