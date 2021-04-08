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  • Картина дня: сроки отмены ограничений, план Каи Каллас и проблемы известной эстонской компании

Картина дня: сроки отмены ограничений, план Каи Каллас и проблемы известной эстонской компании

Кая Каллас в Рийгикогу. ФОТО: Eero Vabamägi

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 апреля.

Танель Кийк: нынешние ограничения в основной своей части будут сняты в конце апреля

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...

Госконтролер отправил письмо Танелю Кийку, в котором раскритиковал организацию вакцинации

Государственный контролер Янар Хольм направил письмо министру здоровья и труда Танелю Кийку, в котором он сделал ряд критических замечаний по поводу нынешней организации вакцинации и задал вопросы о ее дальнейшем развитии, например, о вакцинации школьников и детей. Читать далее...

Кая Каллас представила план по смягчению последствий коронавирусных ограничений

Премьер-министр Кая Каллас выступила в четверг на заседании Рийгикогу с политическим заявлением, чтобы представить планы по смягчению влияния коронавируса. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Как будет работать система светофора?

Чтобы создать так называемую систему светофора для Белой книги, нужны метрики. Поэтому на основе рекомендаций научного совета правительство согласовало показатели в промежутке, которые будут ориентиром для общества в случае, если показатель метрики будет зеленым, желтым или поднимется до красного уровня. Читать далее...

Интервью 〉 Глава Circle K: частное потребление упало из-за домашних офисов и дистанционного обучения

Генеральный директор Circle K Eesti и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало заявила в программе радиостанции Kuku «Majandusruum» («Экономическое пространство»), что в отношении вакцинации и cвязанной с ней коммуникации не должно быть снисхождения к руководителям государства. «Это наглядный пример крайне несовершенного кризисного управления», - приводит ее слова Postimees.

Популярное лекарство может облегчить тяжелое течение COVID-19

Доступные до сих пор варианты лечения пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, - плазма крови выздоровевших пациентов, моноклональные антитела, противовирусный препарат ремдесивир и глюкокортикоиды - имеют ограниченную эффективность, пишет Eesti Arst. В новом исследовании изучили старый известный препарат. Читать далее...

У завода Mayer возникли проблемы с отходами и эко-маркировкой

Известная эстонская компания, фабрика Mayer, которая производит экологически чистые моющие средства, была уличена в ряде экологических нарушений в течение года, и компания продолжает незаконно продавать экомаркированную продукцию, несмотря на запрет. Читать далее...

Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти

В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти. Читать далее...

Лутсар и Рейнсалу: первым делом нужно открывать школы, но по регионам

Депутат парламента Урмас Рейнсалу («Отечество») и руководитель научного совета при правительстве, профессор Ирья Лутсар в студии Postimees выразили мнение о том, что при смягчении ограничений приоритетом должно стать открытие школ, но по регионам. «В регионах, где ситуация взята под контроль, например, Сааремаа и Хийумаа, скоро можно попробовать открыть школы», - сказала Лутсар. Однако Рейнсалу и Лутсар согласились, что в апреле говорить об открытии страны еще нельзя. Читать далее...

В Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заболели 757

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4792 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 757, то есть 15,8% от общего количества. Читать далее...

Tele2 обвиняет конкурента: Telia мешает работе рынка интернет-услуг

Мобильный оператор Tele2 считает, что эстонский рынок постоянного интернет-соединения не работает, потому что по историческим причинам Telia контролирует почти весь кабельный канал и затрудняет другим операторам связи доступ к сетям и возможность предлагать конкурентоспособные цены для потребителей. Читать далее...

Лавров: Россия даст ответ на любые недружественные шаги США

Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Суд вынес наказание задержанной в пьяном виде за рулем экс-депутату Майре Аунасте

Звезда телеэфира и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте, которую во вторник вечером задержали за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, в четверг днем предстала перед судом в Тарту. Читать далее...

Попавшаяся пьяной за рулем бывший депутат и телезвезда обратилась к общественности

Пойманная за рулем вечером во вторник в тяжелом алкогольном опьянении телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте сегодня в прямом эфире Ringvaade обратилась к общественности. Читать далее...

Суд выдал санкцию: Ассар Паулус будет арестован 14 апреля, когда закончится его срок пребывания в тюрьме

Харьюский уездный суд дал санкцию на арест известного в преступном мире Эстонии Ассара Паулуса, который на следующей неделе должен был выйти на свободу: в собачьей будке на принадлежащем ему участке обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Читать далее...

Медперсоналу нужно подсуетиться, чтобы не оказаться в долгу перед государством

Работникам ковидных отделений и ряду других медицинских заведений, находящихся на передовой линии с риском для здоровья и жизни и бешеными переработками, платят сейчас повышенную зарплату. Например, ставка медсестер увеличена до 1,5. Читать далее...

Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков

У медработников еще в начале года истек коллективный договор, в результате чего работники передовой остались без повышения зарплат. Из-за пассивности Союза больниц Эстонии медикам не приходится рассчитывать на ежегодную индексацию зарплат в размере пяти процентов. Допустимы ли подобные осечки в разгар эпидемии? Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейская проверка вывела из себя владельца дома отдыха

Владелец расположенного в волости Пыльва дома отдыха Пиннамяэ Каупо Симга недоволен тем, что полиция без предварительного уведомления приехала к нему проверять соблюдение коронавирусных правил. По словам же правоохранительных органов, это была рутинная проверка, о которой не нужно сообщать заранее. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Протесты перед Рийгикогу продолжились и сегодня, полиция задерживает людей

Сегодня люди снова собрались перед Рийгикогу на Тоомпеа, чтобы выразить протест против внесения поправок в Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний. Читать далее...

В Нарве обсудили идею установить памятник жертвам коммунизма перед Генеральным консульством России

Несколько членов нарвского Общества охраны памятников старины предложили городской управе установить рядом с Александровской церковью памятник жертвам коммунизма. Место, где предлагается установить памятник, расположено прямо перед Генеральным консульством РФ в Нарве. Читать далее...

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