Картина дня: сроки отмены ограничений, план Каи Каллас и проблемы известной эстонской компании
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 апреля.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...
Государственный контролер Янар Хольм направил письмо министру здоровья и труда Танелю Кийку, в котором он сделал ряд критических замечаний по поводу нынешней организации вакцинации и задал вопросы о ее дальнейшем развитии, например, о вакцинации школьников и детей. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас выступила в четверг на заседании Рийгикогу с политическим заявлением, чтобы представить планы по смягчению влияния коронавируса. Читать далее...
Чтобы создать так называемую систему светофора для Белой книги, нужны метрики. Поэтому на основе рекомендаций научного совета правительство согласовало показатели в промежутке, которые будут ориентиром для общества в случае, если показатель метрики будет зеленым, желтым или поднимется до красного уровня. Читать далее...
Генеральный директор Circle K Eesti и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало заявила в программе радиостанции Kuku «Majandusruum» («Экономическое пространство»), что в отношении вакцинации и cвязанной с ней коммуникации не должно быть снисхождения к руководителям государства. «Это наглядный пример крайне несовершенного кризисного управления», - приводит ее слова Postimees.
Доступные до сих пор варианты лечения пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, - плазма крови выздоровевших пациентов, моноклональные антитела, противовирусный препарат ремдесивир и глюкокортикоиды - имеют ограниченную эффективность, пишет Eesti Arst. В новом исследовании изучили старый известный препарат. Читать далее...
Известная эстонская компания, фабрика Mayer, которая производит экологически чистые моющие средства, была уличена в ряде экологических нарушений в течение года, и компания продолжает незаконно продавать экомаркированную продукцию, несмотря на запрет. Читать далее...
В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти. Читать далее...
Депутат парламента Урмас Рейнсалу («Отечество») и руководитель научного совета при правительстве, профессор Ирья Лутсар в студии Postimees выразили мнение о том, что при смягчении ограничений приоритетом должно стать открытие школ, но по регионам. «В регионах, где ситуация взята под контроль, например, Сааремаа и Хийумаа, скоро можно попробовать открыть школы», - сказала Лутсар. Однако Рейнсалу и Лутсар согласились, что в апреле говорить об открытии страны еще нельзя. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4792 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 757, то есть 15,8% от общего количества. Читать далее...
Мобильный оператор Tele2 считает, что эстонский рынок постоянного интернет-соединения не работает, потому что по историческим причинам Telia контролирует почти весь кабельный канал и затрудняет другим операторам связи доступ к сетям и возможность предлагать конкурентоспособные цены для потребителей. Читать далее...
Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Читать далее...
Звезда телеэфира и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте, которую во вторник вечером задержали за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, в четверг днем предстала перед судом в Тарту. Читать далее...
Пойманная за рулем вечером во вторник в тяжелом алкогольном опьянении телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте сегодня в прямом эфире Ringvaade обратилась к общественности. Читать далее...
Харьюский уездный суд дал санкцию на арест известного в преступном мире Эстонии Ассара Паулуса, который на следующей неделе должен был выйти на свободу: в собачьей будке на принадлежащем ему участке обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Читать далее...
Работникам ковидных отделений и ряду других медицинских заведений, находящихся на передовой линии с риском для здоровья и жизни и бешеными переработками, платят сейчас повышенную зарплату. Например, ставка медсестер увеличена до 1,5. Читать далее...
У медработников еще в начале года истек коллективный договор, в результате чего работники передовой остались без повышения зарплат. Из-за пассивности Союза больниц Эстонии медикам не приходится рассчитывать на ежегодную индексацию зарплат в размере пяти процентов. Допустимы ли подобные осечки в разгар эпидемии? Читать далее...
Владелец расположенного в волости Пыльва дома отдыха Пиннамяэ Каупо Симга недоволен тем, что полиция без предварительного уведомления приехала к нему проверять соблюдение коронавирусных правил. По словам же правоохранительных органов, это была рутинная проверка, о которой не нужно сообщать заранее. Читать далее...
Сегодня люди снова собрались перед Рийгикогу на Тоомпеа, чтобы выразить протест против внесения поправок в Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний. Читать далее...
Несколько членов нарвского Общества охраны памятников старины предложили городской управе установить рядом с Александровской церковью памятник жертвам коммунизма. Место, где предлагается установить памятник, расположено прямо перед Генеральным консульством РФ в Нарве. Читать далее...