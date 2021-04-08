Картина дня: сроки отмены ограничений, план Каи Каллас и проблемы известной эстонской компании

В Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заболели 757

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4792 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 757, то есть 15,8% от общего количества. Читать далее...

Tele2 обвиняет конкурента: Telia мешает работе рынка интернет-услуг

Мобильный оператор Tele2 считает, что эстонский рынок постоянного интернет-соединения не работает, потому что по историческим причинам Telia контролирует почти весь кабельный канал и затрудняет другим операторам связи доступ к сетям и возможность предлагать конкурентоспособные цены для потребителей. Читать далее...

Лавров: Россия даст ответ на любые недружественные шаги США

Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Суд вынес наказание задержанной в пьяном виде за рулем экс-депутату Майре Аунасте

Звезда телеэфира и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте, которую во вторник вечером задержали за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, в четверг днем предстала перед судом в Тарту. Читать далее...

Попавшаяся пьяной за рулем бывший депутат и телезвезда обратилась к общественности

Пойманная за рулем вечером во вторник в тяжелом алкогольном опьянении телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте сегодня в прямом эфире Ringvaade обратилась к общественности. Читать далее...

Суд выдал санкцию: Ассар Паулус будет арестован 14 апреля, когда закончится его срок пребывания в тюрьме

Харьюский уездный суд дал санкцию на арест известного в преступном мире Эстонии Ассара Паулуса, который на следующей неделе должен был выйти на свободу: в собачьей будке на принадлежащем ему участке обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Читать далее...

Медперсоналу нужно подсуетиться, чтобы не оказаться в долгу перед государством

Работникам ковидных отделений и ряду других медицинских заведений, находящихся на передовой линии с риском для здоровья и жизни и бешеными переработками, платят сейчас повышенную зарплату. Например, ставка медсестер увеличена до 1,5. Читать далее...

Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков

У медработников еще в начале года истек коллективный договор, в результате чего работники передовой остались без повышения зарплат. Из-за пассивности Союза больниц Эстонии медикам не приходится рассчитывать на ежегодную индексацию зарплат в размере пяти процентов. Допустимы ли подобные осечки в разгар эпидемии? Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейская проверка вывела из себя владельца дома отдыха

Владелец расположенного в волости Пыльва дома отдыха Пиннамяэ Каупо Симга недоволен тем, что полиция без предварительного уведомления приехала к нему проверять соблюдение коронавирусных правил. По словам же правоохранительных органов, это была рутинная проверка, о которой не нужно сообщать заранее. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Протесты перед Рийгикогу продолжились и сегодня, полиция задерживает людей

Сегодня люди снова собрались перед Рийгикогу на Тоомпеа, чтобы выразить протест против внесения поправок в Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний. Читать далее...

В Нарве обсудили идею установить памятник жертвам коммунизма перед Генеральным консульством России