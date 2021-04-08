Картина дня: сроки отмены ограничений, загадочный план Каи Каллас и проблемы известной эстонской компании

Госконтролер отправил письмо Танелю Кийку, в котором раскритиковал организацию вакцинации

Государственный контролер Янар Хольм направил письмо министру здоровья и труда Танелю Кийку, в котором он сделал ряд критических замечаний по поводу нынешней организации вакцинации и задал вопросы о ее дальнейшем развитии, например, о вакцинации школьников и детей. Читать далее...

Танель Кийк: нынешние ограничения в основной своей части будут сняты в конце апреля

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...

Популярное лекарство может облегчить тяжелое течение COVID-19

Доступные до сих пор варианты лечения пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, - плазма крови выздоровевших пациентов, моноклональные антитела, противовирусный препарат ремдесивир и глюкокортикоиды - имеют ограниченную эффективность, пишет Eesti Arst. В новом исследовании изучили старый известный препарат. Читать далее...

Интервью 〉 Глава Circle K: частное потребление упало из-за домашних офисов и дистанционного обучения

Генеральный директор Circle K Eesti и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало заявила в программе радиостанции Kuku «Majandusruum» («Экономическое пространство»), что в отношении вакцинации и cвязанной с ней коммуникации не должно быть снисхождения к руководителям государства. «Это наглядный пример крайне несовершенного кризисного управления», - приводит ее слова Postimees.

У завода Mayer возникли проблемы с отходами и эко-маркировкой

Известная эстонская компания, фабрика Mayer, которая производит экологически чистые моющие средства, была уличена в ряде экологических нарушений в течение года, и компания продолжает незаконно продавать экомаркированную продукцию, несмотря на запрет. Читать далее...

Кая Каллас представила план по смягчению последствий коронавирусных ограничений

Премьер-министр Кая Каллас выступила в четверг на заседании Рийгикогу с политическим заявлением, чтобы представить планы по смягчению влияния коронавируса. Читать далее...

Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти

В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти. Читать далее...

Лутсар и Рейнсалу: первым делом нужно открывать школы, но по регионам

Депутат парламента Урмас Рейнсалу («Отечество») и руководитель научного совета при правительстве, профессор Ирья Лутсар в студии Postimees выразили мнение о том, что при смягчении ограничений приоритетом должно стать открытие школ, но по регионам. «В регионах, где ситуация взята под контроль, например, Сааремаа и Хийумаа, скоро можно попробовать открыть школы», - сказала Лутсар. Однако Рейнсалу и Лутсар согласились, что в апреле говорить об открытии страны еще нельзя. Читать далее...

В Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заболели 757

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4792 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 757, то есть 15,8% от общего количества. Читать далее...

Tele2 обвиняет конкурента: Telia мешает работе рынка интернет-услуг

Мобильный оператор Tele2 считает, что эстонский рынок постоянного интернет-соединения не работает, потому что по историческим причинам Telia контролирует почти весь кабельный канал и затрудняет другим операторам связи доступ к сетям и возможность предлагать конкурентоспособные цены для потребителей. Читать далее...

Лавров: Россия даст ответ на любые недружественные шаги США