Чт, 8.04.2021
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Сколько же серий в этом сериале?
Правительство не может справиться со своей задачей

Павел Старков. ФОТО: личный архив

Пока в эстонском медийном пространстве только поднимается шум по поводу прошлонедельного faux pas с вакцинацией, правительство подготовило - или ещё пока готовит - т.н. "белую" книгу, очередной "устав" по выходу из сложившейся ситуации. Все постоянно оговорят об уроках, которым научились за год, но давайте посмотрим правде в глаза. Власти предержащие так ничему и научились, a нам остается только засесть перед телевизорами и продолжить смотреть эту трагикомедию.

В "белой" книге, которую даже большинство парламентариев ещё не прочитали, акцент ставится на систему "светофор" с четырьмя цветами - зелёным, жёлтым, оранжевым и красным. Утверждается, что никаких цифр и параметров ставиться не будет. В пример приводится тот факт, что год назад чрезвычайное положение было введено только при 27 зараженных. Похоже, что хотят использовать этот документ для других целей, убирая с пути две основные комиссии - по иммунологии (даже звучал термин "политические иммунологи") и научный совет.

Можно спокойно поставить полный крест на это лето. Сегодня прозвучало, что при тех темпах, в которых мы двигаемся, заветных 70% населения будет привито только к концу лета. A это только начало новой главы. На этой неделе мы услышали, что назревает новая тенденция - количество заболевших после вакцинации увеличивается. По состоянию на начало недели, 723 человека из 160 тысяч привитых.

Саморегуляция

Сначала что-то разрешая, а потом это же самое запрещая, правительство устроило кавардак. До сих пор ругаются по поводу семейных врачей и фирм, осуществляющих медуслуги, что якобы плохо проводят вакцинацию, хотя скорее всего сами с больших высот в преддверии выборов не могут справиться со своей задачей - логистикой.

Мы снова погружаемся во тьму безответственно принятых решений.

Теперь предлагается новый способ, каким образом переложить вину с правительства на учреждения (музеи, театры, университеты) и частные фирмы, занимающиеся общепитом, развлечениями и туруслугами. Пускай они сами себя регулируют - а потом за это пусть сами и отвечают.

Новые идеи

Как-то у нас все это получается очень медленно, на год позже. Образование медицинского резерва - собрания людей, которые были бы обучены помогать врачам во время пандемий или экстренных случаях - неплохая идея. Но с этим мы опоздали. Поэтому, стоит большее внимание сконцентрировать на том, как начать открывать общество не просто постепенно, а по "ковид-паспортам" для переболевших и привитых, внедряя электронные способы как для своих жителей, так и для туристов.

Со своей стороны хотел бы предложить идею живой очереди, как это делалось в Израиле. Сразу приходит на ум ролик, где очень наглядно объясняется, что в авиации самым эффективным способом заполнения самолёта является посадка не по классам, а вразнобой.

И все же, сможет ли государство с третьей попытки сделать что-то удачно, чтобы нам не пришлось больше быть ежиками в тумане? Ждите ответа в следующей серии.

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