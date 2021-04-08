Сколько же серий в этом сериале?

В "белой" книге, которую даже большинство парламентариев ещё не прочитали, акцент ставится на систему "светофор" с четырьмя цветами - зелёным, жёлтым, оранжевым и красным. Утверждается, что никаких цифр и параметров ставиться не будет. В пример приводится тот факт, что год назад чрезвычайное положение было введено только при 27 зараженных. Похоже, что хотят использовать этот документ для других целей, убирая с пути две основные комиссии - по иммунологии (даже звучал термин "политические иммунологи") и научный совет.

Можно спокойно поставить полный крест на это лето. Сегодня прозвучало, что при тех темпах, в которых мы двигаемся, заветных 70% населения будет привито только к концу лета. A это только начало новой главы. На этой неделе мы услышали, что назревает новая тенденция - количество заболевших после вакцинации увеличивается. По состоянию на начало недели, 723 человека из 160 тысяч привитых.

Саморегуляция

Сначала что-то разрешая, а потом это же самое запрещая, правительство устроило кавардак. До сих пор ругаются по поводу семейных врачей и фирм, осуществляющих медуслуги, что якобы плохо проводят вакцинацию, хотя скорее всего сами с больших высот в преддверии выборов не могут справиться со своей задачей - логистикой.

Мы снова погружаемся во тьму безответственно принятых решений. 2

Теперь предлагается новый способ, каким образом переложить вину с правительства на учреждения (музеи, театры, университеты) и частные фирмы, занимающиеся общепитом, развлечениями и туруслугами. Пускай они сами себя регулируют - а потом за это пусть сами и отвечают.

Новые идеи

Как-то у нас все это получается очень медленно, на год позже. Образование медицинского резерва - собрания людей, которые были бы обучены помогать врачам во время пандемий или экстренных случаях - неплохая идея. Но с этим мы опоздали. Поэтому, стоит большее внимание сконцентрировать на том, как начать открывать общество не просто постепенно, а по "ковид-паспортам" для переболевших и привитых, внедряя электронные способы как для своих жителей, так и для туристов.

Со своей стороны хотел бы предложить идею живой очереди, как это делалось в Израиле. Сразу приходит на ум ролик, где очень наглядно объясняется, что в авиации самым эффективным способом заполнения самолёта является посадка не по классам, а вразнобой.