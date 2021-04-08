Сколько же серий в этом сериале?Правительство не может справиться со своей задачей
Пока в эстонском медийном пространстве только поднимается шум по поводу прошлонедельного faux pas с вакцинацией, правительство подготовило - или ещё пока готовит - т.н. "белую" книгу, очередной "устав" по выходу из сложившейся ситуации. Все постоянно оговорят об уроках, которым научились за год, но давайте посмотрим правде в глаза. Власти предержащие так ничему и научились, a нам остается только засесть перед телевизорами и продолжить смотреть эту трагикомедию.