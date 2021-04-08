Чт, 8.04.2021
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Галерея: как старую шведскую часовню в жилье превратили

Снаружи дом отдаленно напоминает культовое здание. ФОТО: pufikhomes.com

Реконструкции нежилых помещений обычно всегда получаются очень интересными, а превращенные в жилье сакральные здания и вовсе вызывают особый резонанс, пишет Pufik.

Сегодня у нас запланировано виртуальное посещение старой часовни в Швеции, которая после недавней реконструкции превратилась в очень интересное и необычное жилище.

Особенно впечатляет главное огромное пространство гостиной-кухни-столовой. Тут и оригинальные арочные окна, и активные обои, и деревянные панели на стенах, нашлось место даже подобию церковной фрески на потолке - явная отсылка к прошлому здания. Остальные помещения также изобилуют яркими красками, принтами и необычными деталями. Приглашаем совершить виртуальное путешествие по этому уникальному дому!

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