Галерея: как старую шведскую часовню в жилье превратили

Сегодня у нас запланировано виртуальное посещение старой часовни в Швеции, которая после недавней реконструкции превратилась в очень интересное и необычное жилище.

Особенно впечатляет главное огромное пространство гостиной-кухни-столовой. Тут и оригинальные арочные окна, и активные обои, и деревянные панели на стенах, нашлось место даже подобию церковной фрески на потолке - явная отсылка к прошлому здания. Остальные помещения также изобилуют яркими красками, принтами и необычными деталями. Приглашаем совершить виртуальное путешествие по этому уникальному дому!