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  • В Таллинне столкнулись мотоцикл и грузовик: мотоциклист в больнице

В Таллинне столкнулись мотоцикл и грузовик: мотоциклист в больнице

Фото иллюстративное. ФОТО: Lääne prefektuur

В таллиннском районе Нымме произошло серьезное ДТП. В результате столкновения грузового автомобия MAN и мотоцикла Kawasaki серьезно пострадал водитель мотоцикла. 

Полиция получила сообщение о ДТП у дома по адресу Валдеку, 112А в 13:03 в четверг, 8 апреля. Сообщается, что мотоциклом управлял 56-летний мужчина, он был доставлен в больницу на скорой помощи. 

Расследование установит точные обстоятельства происшествия.

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