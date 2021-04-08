В Таллинне столкнулись мотоцикл и грузовик: мотоциклист в больнице
В таллиннском районе Нымме произошло серьезное ДТП. В результате столкновения грузового автомобия MAN и мотоцикла Kawasaki серьезно пострадал водитель мотоцикла.
В таллиннском районе Нымме произошло серьезное ДТП. В результате столкновения грузового автомобия MAN и мотоцикла Kawasaki серьезно пострадал водитель мотоцикла.
Полиция получила сообщение о ДТП у дома по адресу Валдеку, 112А в 13:03 в четверг, 8 апреля. Сообщается, что мотоциклом управлял 56-летний мужчина, он был доставлен в больницу на скорой помощи.
Расследование установит точные обстоятельства происшествия.