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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отправился на передовую на востоке страны, а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не верит в готовность Киева возобновить активные боевые действия в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отправился на передовую на востоке страны, а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не верит в готовность Киева возобновить активные боевые действия в Донбассе.

Что сделал Зеленский

Офис президента Украины опубликовал фотографии Зеленского, который в каске и бронежилете спустился в окопы на линии разграничения в Донбассе. Из сообщения следует, что он "посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня".

Зеленский пообщался с военными и вручил им награды. "Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - заявил президент Украины.

Поездка в Донбасс прошла на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта, которое началось в марте после гибели четырех украинских военнослужащих в результате минометного обстрела в районе поселка Шумы.

Киев заявляет о передвижении российских войск рядом с украинской границей. Москва обвиняет в обострении ситуации Киев.

Что сказал Козак

Козак, сменивший Владислава Суркова в роли куратора украинского направления, в четверг дал пресс-конференцию. С одной стороны, он заявил, что не верит в радикальное обострение конфликта, с другой - намекнул, что Россия будет готова оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской "народным республикам".

"Новая политическая команда попала в тяжелую внутриполитическую ситуацию - катастрофическое падение рейтинга, развал фракции партии "Слуга народа", раздираемые противоречиями бизнес и политическая элита. Плюс пандемия", - сказал Козак журналистам.

"Команда "Квартал 95" решила поставить спектакль под названием "Военная угроза", - пошутил замглавы администрации президента России, имея в виду студию, в которой работал Зеленский до избрания президентом Украины.

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - представил свою версию обострения Козак.

Кремль и ранее возлагал ответственность на Киев за эскалацию конфликта в Донбассе, который в Москве называют внутренним. Киев же считает ДНР и ЛНР управляемыми их Москвы и обвиняет российские власти в подготовке к новой агрессии.

Разговор Путина и Меркель

Президент России в четверг поговорил по телефону с канцлером Германии. Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным "усиление российского военного присутствия" на границе с Украиной и призвала сократить его с целью деэскалации ситуации, сообщает пресс-служба правительства ФРГ. Кремль передает суть разговора в других выражениях: "Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины".

Пресс-секретарь президента накануне говорил, что группировка российских войск у границ Украины "никому не угрожала и не угрожает" и будет находиться там столько, сколько будет признано "необходимым и целесообразным" руководством страны.

Козак же допустил, что Москва будет вынуждена встать на защиту жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, где в последние годы активно раздавали российские паспорта.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал кремлевский чиновник.

Вооруженные формирования ДНР и ЛНР "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку", добавил он.

Тем временем расследователи из Conflict Intelligence Team на основании публикаций в соцсетях заявили, что российские военные якобы сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 километрах от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря располагались намного ближе к границе, обратили внимание расследователи.

Накануне на экстренной встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе не удалось достичь договоренности по нормализации обстановки на линии соприкосновения, сообщали российские представители.

"Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому разрешению этого конфликта. Мы откроем огонь только в том случае, если есть угроза для наших военных на местах или если они будут атакованы", - говорил на этой неделе в интервью французскому изданию Liberation министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.