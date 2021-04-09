Хендрик Агур обратился к школьникам Ида-Вирумаа

Дорогие школьники Ида-Вирумаа, давайте поразмышляем. В Ида-Вирумаа процент вакцинированных самый низкий в Эстонии. Если в ближайшем будущем, исходя из соотношения вакцинированных и больных COVID-19, страна начнет открываться, а школы заполнятся учениками, то мы будем последними, кому разрешат это сделать, так как в Ида-Вирумаа по-прежнему больше всего невакцинированных людей и вместе с Таллинном — больных коронавирусом.

Одна из причин — это недоверие к вакцинации пожилых людей из группы риска, их неосведомленность и неинформированность. Те, кто сейчас должны рваться на вакцинацию, - это ваши бабушки и дедушки или их знакомые и родственники. Государство создало для этого условия. Однако недоверие и неосведомленность пожилых людей остаются на высоком уровне. Если на прошлых выходных по всей Эстонии вакцинировали более 11 300 пожилых человек, то в Ида-Вирумаа только 136. Нужно понимать, что так мы еще долго будем двигаться к более здоровому Ида-Вирумаа.

Давайте придем на помощь своим бабушкам и дедушкам, а также государству! Поговорим дома, позвоним, объясним, убедим родственников и знакомых почтенного возраста в необходимости вакцинации. Поможем им в интернете забронировать время и сделать укол.