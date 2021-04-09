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  • Нетрезвый водитель устроил на Лаагна-теэ аварию и парализовал движение

Фото ⟩ Нетрезвый водитель устроил на Лаагна-теэ аварию и парализовал движение

ДТП на Лаагна-теэ. ФОТО: Фото читателя.

В ночь на пятницу в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около часа ночи на Лаагна-теэ, где автомобиль Citroen C4 выехал с дороги и врезался в фонарный столб, который впоследствии упал на проезжую часть и мешал движению.

По предварительным данным, находившийся за рулем машины 41-летний мужчина, находился в состоянии опьянения. Обстоятельства произошедшего установит следствие. В аварии никто не пострадал.

На Лаагна-теэ автомобиль сбил фонарный столб. ФОТО: Фото читателя.

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