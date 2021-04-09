Фото ⟩ Нетрезвый водитель устроил на Лаагна-теэ аварию и парализовал движение
В ночь на пятницу в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
В ночь на пятницу в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около часа ночи на Лаагна-теэ, где автомобиль Citroen C4 выехал с дороги и врезался в фонарный столб, который впоследствии упал на проезжую часть и мешал движению.
По предварительным данным, находившийся за рулем машины 41-летний мужчина, находился в состоянии опьянения. Обстоятельства произошедшего установит следствие. В аварии никто не пострадал.