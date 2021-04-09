В четверг в Эстонии сделали рекордные 12 919 прививок вакцины

Всего в настоящий момент минимум одну дозу вакцины получили 248 237 человек, 73 306 человек завершили курс вакцинации, сообщило Министерство социальных дел. На данный момент не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 48 процентов людей старше 70 лет.