От редакции ⟩ Школа бальных танцев, вам говорят!
Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А.
Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А.
Какое правительство лучше, предыдущее или действующее, – дело вкуса, но нынешнее - явно более суетливое. Это уже не лебедь, рак и щука, не будем обижать и броуновское движение. Больше всего происходящее сегодня напоминает пресловутую школу Соломона Пляра: две шаги налево, две шаги направо, шаг впирод и поворот.
На вакцинацию вакциной А. в столичные центры явилось неожиданно (ожидаемо) мало представителей целевых групп. И бог уже с ними, с причинами, но частные медцентры Confido и Medicum нашли выход и стали вакцинировать чуть ли не всех желающих, несправедливо (справедливо) рассудив, что чем шире охват вакцинированных, тем выше коллективный иммунитет. Больничная касса такого вольнодумства не потерпела и пригрозила ослушникам всеми возможными содомами и гоморрами. Но за что, спрашивается?
Какая разница, по сути, кого привить сначала? Старики в первую очередь – это гуманно, но не они разносят вирус. Если дедушка-божий одуванчик целыми днями сидит дома и только иногда выходит подышать воздухом, то заразить его, кроме домашних, вроде и некому. А его дети и внуки работают, тусуются и в большинстве случаев и заражают стариков, даже если те живут отдельно. Главная цель вакцинации – охват максимального числа людей, нет? И раз представители групп риска пока что сомневаются, то почему не прививать тех, кто готов?
Встала Кая Каллас перед парламентом в полный рост и рассказала, что придумала Белую книгу, в которой много чего как бы уже есть, но как бы еще ничего и нет, кроме светофора, потому что всё, что там будет, мы должны придумать сообща. Ну, кроме светофора, разумеется, потому что его она уже придумала.
Такую мысль некоторые наши сограждане думали настолько усиленно, что эхо ее докатилось и до чиновников. Чем парировать, заволновались они, чем парировать??? И сообразили: прививали-то окаянной вакциной А., которая – в соответствии с последним открытием британских ученых – людям моложе 60 лет не подходит! Так вон оно что, Михалыч... Народ уже преисполнился благодарности, но тут – в соответствии с альтернативной логикой школы бальных танцев – этой самой, прости господи, зенекой, взялось показательно прививаться молодое во всех смыслах этого слова наше правительство и другие официальные лица.
А сколько годиков, например, министру Танелю Кийку? А 32 годика ему. Не роковые 33, конечно, но все равно меньше, чем 55. И вышло, что ему можно, а тем, кто в очереди стоял, нельзя. А сколько годиков Юри Ратасу? Скоро 43 исполнится. Бывший премьер считать умеет (ТТУ против Кийкова Пярнуского колледжа ТУ по специальности предпринимательство и проект-менеджмент, пусть и с отличием), да и 11 лет разницы в возрасте и жизненном опыте – не комар чихнул. Короче, Ратас решил с прививкой повременить.
И на него сгоряча было напали, но охолонулись: и правда ведь, за что? Особенно, если врач не рекомендовал. Но тут очень некстати выступил ректор ТУ, профессор нейрохирургии Тоомас Ассер: вакцину AstraZeneca можно было бы вводить всем желающим. Ну и другие медики и чиновники наперебой загалдели, что вообще-то это очень хорошая вакцина, а некоторые даже добавили: в условиях, когда других вакцин нет. Немая сцена, занавес. А на поклон вышел госконтролер Янар Хольм со своими неудобными вопросами к организации вакцинации и к Танелю Кийку лично. И создалась ситуация «дамы, дамы, помогите Кийку».
Но дамы уже и так помогали: требовали от народа доверия, спокойствия и дисциплины.
И в тот момент, когда народ усиленно размышлял, что ему сделать в первую очередь, – успокоиться или довериться – свое политическое заявление анонсировала премьер-министр. Все затаились и начали ждать, что завтра все решится. Оно и решилось: встала Кая Каллас перед парламентом в полный рост и рассказала, что придумала Белую книгу, в которой много чего как бы уже есть, но как бы еще ничего и нет, кроме светофора, потому что всё, что там будет, мы должны придумать сообща. Ну, кроме светофора, разумеется, потому что его она уже придумала.
Парламентарии кротко спросили: а книга где? Премьер, тоже кротко, ответила: у вас. Парламентарии поискали глазами, не нашли и снова спросили: а где? Премьер обиделась. Что ж вы, говорит, не поймете, что она как бы есть, но как бы только будет! Парламент много чего на своем веку повидал, но тут опешил. И даже бывалые представители СМИ опешили. Нет, может, всё это как-то по-другому происходило, но народ понял именно так, то есть не понял ровным счетом ничего. И заплакал.
А когда прорыдался, осознал, что смысл нужно было искать не в самом заявлении, а в его определении, – политическое – которое было дано, чтоб, наконец, дошло и до самых тупых: кадриль с массовой и индивидуальной вакцинацией вакцинами разных, «но только очень надежных производителей» – увы, тоже политика.
Однако известие о появлении волшебной Белой книги настраивает на лирический лад, поэтому закончить хочется не «лужей в коридоре» или «я имею выйти» (первое мы уже видели, второе еще увидим), а высоким слогом русского романса: «Одна была белая-белая, как будто попытка несмелая, другая же – алая-алая»… Белая как бы есть, а в Красную когда-нибудь потом внесут выживших.