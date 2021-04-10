От редакции ⟩ Школа бальных танцев, вам говорят!

Какое правительство лучше, предыдущее или действующее, – дело вкуса, но нынешнее - явно более суетливое. Это уже не лебедь, рак и щука, не будем обижать и броуновское движение. Больше всего происходящее сегодня напоминает пресловутую школу Соломона Пляра: две шаги налево, две шаги направо, шаг впирод и поворот.

На вакцинацию вакциной А. в столичные центры явилось неожиданно (ожидаемо) мало представителей целевых групп. И бог уже с ними, с причинами, но частные медцентры Confido и Medicum нашли выход и стали вакцинировать чуть ли не всех желающих, несправедливо (справедливо) рассудив, что чем шире охват вакцинированных, тем выше коллективный иммунитет. Больничная касса такого вольнодумства не потерпела и пригрозила ослушникам всеми возможными содомами и гоморрами. Но за что, спрашивается?

Какая разница, по сути, кого привить сначала? Старики в первую очередь – это гуманно, но не они разносят вирус. Если дедушка-божий одуванчик целыми днями сидит дома и только иногда выходит подышать воздухом, то заразить его, кроме домашних, вроде и некому. А его дети и внуки работают, тусуются и в большинстве случаев и заражают стариков, даже если те живут отдельно. Главная цель вакцинации – охват максимального числа людей, нет? И раз представители групп риска пока что сомневаются, то почему не прививать тех, кто готов?

Встала Кая Каллас перед парламентом в полный рост и рассказала, что придумала Белую книгу, в которой много чего как бы уже есть, но как бы еще ничего и нет, кроме светофора, потому что всё, что там будет, мы должны придумать сообща. Ну, кроме светофора, разумеется, потому что его она уже придумала. 7

Такую мысль некоторые наши сограждане думали настолько усиленно, что эхо ее докатилось и до чиновников. Чем парировать, заволновались они, чем парировать??? И сообразили: прививали-то окаянной вакциной А., которая – в соответствии с последним открытием британских ученых – людям моложе 60 лет не подходит! Так вон оно что, Михалыч... Народ уже преисполнился благодарности, но тут – в соответствии с альтернативной логикой школы бальных танцев – этой самой, прости господи, зенекой, взялось показательно прививаться молодое во всех смыслах этого слова наше правительство и другие официальные лица.

А сколько годиков, например, министру Танелю Кийку? А 32 годика ему. Не роковые 33, конечно, но все равно меньше, чем 55. И вышло, что ему можно, а тем, кто в очереди стоял, нельзя. А сколько годиков Юри Ратасу? Скоро 43 исполнится. Бывший премьер считать умеет (ТТУ против Кийкова Пярнуского колледжа ТУ по специальности предпринимательство и проект-менеджмент, пусть и с отличием), да и 11 лет разницы в возрасте и жизненном опыте – не комар чихнул. Короче, Ратас решил с прививкой повременить.