Сб, 10.04.2021
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От редакции ⟩ Школа бальных танцев, вам говорят!

Кая Каллас. ФОТО: Madis Veltman

Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А.

Какое правительство лучше, предыдущее или действующее, – дело вкуса, но нынешнее - явно более суетливое. Это уже не лебедь, рак и щука, не будем обижать и броуновское движение. Больше всего происходящее сегодня напоминает пресловутую школу Соломона Пляра: две шаги налево, две шаги направо, шаг впирод и поворот.

На вакцинацию вакциной А. в столичные центры явилось неожиданно (ожидаемо) мало представителей целевых групп. И бог уже с ними, с причинами, но частные медцентры Confido и Medicum нашли выход и стали вакцинировать чуть ли не всех желающих, несправедливо (справедливо) рассудив, что чем шире охват вакцинированных, тем выше коллективный иммунитет. Больничная касса такого вольнодумства не потерпела и пригрозила ослушникам всеми возможными содомами и гоморрами. Но за что, спрашивается?

Какая разница, по сути, кого привить сначала? Старики в первую очередь – это гуманно, но не они разносят вирус. Если дедушка-божий одуванчик целыми днями сидит дома и только иногда выходит подышать воздухом, то заразить его, кроме домашних, вроде и некому. А его дети и внуки работают, тусуются и в большинстве случаев и заражают стариков, даже если те живут отдельно. Главная цель вакцинации – охват максимального числа людей, нет? И раз представители групп риска пока что сомневаются, то почему не прививать тех, кто готов? 

Встала Кая Каллас перед парламентом в полный рост и рассказала, что придумала Белую книгу, в которой много чего как бы уже есть, но как бы еще ничего и нет, кроме светофора, потому что всё, что там будет, мы должны придумать сообща. Ну, кроме светофора, разумеется, потому что его она уже придумала.

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Такую мысль некоторые наши сограждане думали настолько усиленно, что эхо ее докатилось и до чиновников. Чем парировать, заволновались они, чем парировать???  И сообразили: прививали-то окаянной вакциной А., которая – в соответствии с последним открытием британских ученых – людям моложе 60 лет не подходит! Так вон оно что, Михалыч... Народ уже преисполнился благодарности, но тут – в соответствии с альтернативной логикой школы бальных танцев – этой самой, прости господи, зенекой, взялось показательно прививаться молодое во всех смыслах этого слова наше правительство и другие официальные лица.   

А сколько годиков, например, министру Танелю Кийку? А 32 годика ему. Не роковые 33, конечно, но все равно меньше, чем 55. И вышло, что ему можно, а тем, кто в очереди стоял, нельзя. А сколько годиков Юри Ратасу? Скоро 43 исполнится. Бывший премьер считать умеет (ТТУ против Кийкова Пярнуского колледжа ТУ по специальности предпринимательство и проект-менеджмент, пусть и с отличием), да и 11 лет разницы в возрасте и жизненном опыте – не комар чихнул. Короче, Ратас решил с прививкой повременить.  

И на него сгоряча было напали, но охолонулись: и правда ведь, за что? Особенно, если врач не рекомендовал. Но тут очень некстати выступил ректор ТУ, профессор нейрохирургии Тоомас Ассер: вакцину AstraZeneca можно было бы вводить всем желающим. Ну и другие медики и чиновники наперебой загалдели, что вообще-то это очень хорошая вакцина, а некоторые даже добавили: в условиях, когда других вакцин нет. Немая сцена, занавес. А на поклон вышел госконтролер Янар Хольм со своими неудобными вопросами к организации вакцинации и к Танелю Кийку лично. И создалась ситуация «дамы, дамы, помогите Кийку».

Но дамы уже и так помогали: требовали от народа доверия, спокойствия и дисциплины.  

И в тот момент, когда народ усиленно размышлял, что ему сделать в первую очередь, – успокоиться или довериться – свое политическое заявление анонсировала премьер-министр. Все затаились и начали ждать, что завтра все решится. Оно и решилось: встала Кая Каллас перед парламентом в полный рост и рассказала, что придумала Белую книгу, в которой много чего как бы уже есть, но как бы еще ничего и нет, кроме светофора, потому что всё, что там будет, мы должны придумать сообща. Ну, кроме светофора, разумеется, потому что его она уже придумала.

Парламентарии кротко спросили: а книга где? Премьер, тоже кротко, ответила: у вас. Парламентарии поискали глазами, не нашли и снова спросили: а где? Премьер обиделась. Что ж вы, говорит, не поймете, что она как бы есть, но как бы только будет! Парламент много чего на своем веку повидал, но тут опешил. И даже бывалые представители СМИ опешили. Нет, может, всё это как-то по-другому происходило, но народ понял именно так, то есть не понял ровным счетом ничего. И заплакал.

А когда прорыдался, осознал, что смысл нужно было искать не в самом заявлении, а в его определении, – политическое – которое было дано, чтоб, наконец, дошло и до самых тупых: кадриль с массовой и индивидуальной вакцинацией вакцинами разных, «но только очень надежных производителей» – увы, тоже политика. 

Однако известие о появлении волшебной Белой книги настраивает на лирический лад, поэтому закончить хочется не «лужей в коридоре» или «я имею выйти» (первое мы уже видели, второе еще увидим), а высоким слогом русского романса: «Одна была белая-белая, как будто попытка несмелая, другая же – алая-алая»… Белая как бы есть, а в Красную когда-нибудь потом внесут выживших.

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