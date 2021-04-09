Прямая трансляция ⟩ Департамент здоровья и полиция расскажут о ситуации в стране
В 13.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.
Об обеспечении общественного порядка и задержаниях на Тоомпеа расскажет руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.