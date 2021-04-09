Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

10 июня принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет. Принц Филипп ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги – 21 апреля королеве должно исполниться 95 лет.

Королева Великобритании с мужем в прошлом году отметили 73 года со дня свадьбы. ФОТО: Steve Parsons/AFP

Супруг королевы перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье, передает "Интерфакс".

В январе Елизавета II с мужем привились от коронавируса. Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не было связано с коронавирусом. В марте стало известно, что он успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца. После операции его вновь поместили в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

ФОТО: POOL New/REUTERS

Принц Филипп являлся при жизни покровителем около 800 организаций. С 1964 по 1986 год он был президентом Международной федерации конного спорта, с 1981 по 1996 год - главой Всемирного фонда дикой природы (WWF), отмечает DW.