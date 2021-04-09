Фото ⟩ Фанера - материал будущего? Американские дизайнеры говорят "да"
В моду не входит, а буквально врывается мебель из фанеры. В качестве доказательства HQRoom приводит рассказ о квартире в Нью-Йорке.
В моду не входит, а буквально врывается мебель из фанеры. В качестве доказательства HQRoom приводит рассказ о квартире в Нью-Йорке.
Мебель из фанеры является особенностью лофта в нью-йоркском Бруклине, в котором проживает молодая пара с двумя собаками. Оформлением пространства занимались архитекторы Dean Works, создавшие интерьер квартиры-студии с помощью многофункционального фанерного объема, который образует арки, стены и шкафы.
Новый объем из балтийской берёзы решает ряд проблем, в том числе создает больше места для хранения и отсекает частную спальную зону.
Шкафы и столешницы на кухне, скрытая за двустворчатыми стеклянными дверями перегородка в спальню и гардеробные шкафы из фанеры контрастируют с белыми стенами в квартире площадью 85 квадратных метров.
Открытые воздуховоды и трубы демонстрирует промышленный характер пространства, а созданный архитекторами декор добавляет мягкости и уюта. Кухонный остров увенчан темным камнем для контраста, ему противопоставлены элементы из белого мрамора.