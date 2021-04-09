Фото ⟩ Фанера - материал будущего? Американские дизайнеры говорят "да"

Мебель из фанеры является особенностью лофта в нью-йоркском Бруклине, в котором проживает молодая пара с двумя собаками. Оформлением пространства занимались архитекторы Dean Works, создавшие интерьер квартиры-студии с помощью многофункционального фанерного объема, который образует арки, стены и шкафы.

ФОТО: hqroom.ru

Новый объем из балтийской берёзы решает ряд проблем, в том числе создает больше места для хранения и отсекает частную спальную зону.

ФОТО: hqroom.ru

Шкафы и столешницы на кухне, скрытая за двустворчатыми стеклянными дверями перегородка в спальню и гардеробные шкафы из фанеры контрастируют с белыми стенами в квартире площадью 85 квадратных метров.

ФОТО: hqroom.ru