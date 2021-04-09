В странах Балтии суточный прирост коронавируса снижается третий день подряд

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2546 случаев коронавируса, 1067 из которых было выявлено в Литве, 740 - в Латвии и 757 - в Эстонии. В среду было выявлено 2743 случая.

В Эстонии за сутки было выявлено 677 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 113 098 случаев, сообщил в пятницу департамент здоровья.

Умерли за сутки 16 человек, всего скончались от коронавируса 1 006 человек. Выздоровели 92 862 человека.

Из 1,3 млн численности населения введена как минимум одна доза вакцины у 248 237 человек, курс вакцинации завершен у 73 306 человек.

В Литве подтверждено 1155 новых случаев коронавируса, в целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 224 309 случаев, сообщил в пятницу Департамент статистики.

От этого заболевания за сутки скончались 13 человек, с начала пандемии в стране скончались 3660 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7430 смертей.

В Латвии выявлено 658 новых случаев COVID-19, с начала пандемии выявлено 106 тыс. 574 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.