Картина дня: протесты на Тоомпеа, положительная допинг-проба Хейки Наби и умер принц Филипп

Протест на Тоомпеа: в целом спокойно, одного человека увели

Сегодня утром Департамент здоровья сообщил, что поскольку протестующие у здания парламента люди игнорируют требование по соблюдению дистанции, установленное для ограничения распространения вируса, на месте имеется большой риск заражения. Поэтому полиция перекрывает для них доступ на площадь и принуждает разделяться на более маленькие группы. Сейчас на площади находится около 20 протестующих, и они рассеяны. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 677 жителей Эстонии, скончались 16 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5519 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 677, то есть 12,3% от общего количества. Читать далее...

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

Сегодня, 9 апреля, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея. Читать далее...

В Эстонии бушует шторм

В пятницу, 9 апреля, усилится юго-западный и южный ветер, на островах и побережье его порывы составят 20-25 м/с. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег, передает метеослужба Эстонии. Читать далее...

Попойка в Копли закончилась братоубийством

"Он уже мертвый. Он холодный, холодный уже. Это... это мой брат. Он заснул. Я подумала, что он спит, и потом подошла к нему. Смотрю, а он холодный уже. Умер во сне», - сообщает женский голос в Центр тревоги в марте прошлого года о смерти 50-летнего Валерия. Что это убийство, стало ясно, как только бригада скорой помощи и полиция вошли в одну из квартир на Пельгуранна. Читать далее...

Полиция: мы знаем, что за люди собираются на Тоомпеа. Опасных там нет

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель. Читать далее...

Жуткие воспоминания о жизни в банде гопников: люди использовались в качестве боксерской груши

В доме все не так, лучше там не появляться, но страшно остаться одному. Эмоции зашкаливают, но жизнь не имеет смысла, нет целей и мечты. Хотелось бы только к чему-то принадлежать – все равно к чему. Чтобы кто-то заботился о тебе. Чтобы кого-то интересовало… Читать далее...

«Спутник V» вызвал сомнения в Словакии. РФПИ потребовал все вернуть

Контракт на поставку российской вакцины «Спутник» в Словакию обернулся новым скандалом. Соглашение, уже вызвавшее перетряску словацкого правительства, теперь под угрозой - после того, как негативный отзыв на вакцину опубликовало национальное управление по лекарственным средствам (SUKL). Теперь российская сторона требует вернуть уже поставленные словакам 200 тысяч доз «Спутника». Читать далее...

Завод-производитель эко-продукции уличили в загрязнении

Известная эстонская компания, фабрика Mayer, которая производит экологически чистые моющие средства, была уличена в ряде экологических нарушений в течение года, но продолжает незаконно использовать эко-маркировку, несмотря на запрет. Читать далее...

Вторая допинг-проба Хейки Наби содержала следы летрозола

Сделанная подозреваемым в использовании допинга борцом Хейки Наби B-проба подтвердила наличие неудовлетворительного аналитического результата, но для подтверждения указывающего на его честность низкого показателя потребуется время. Читать далее...

Доктор биохимии Илона Фаустова: если человек думает, что от пола зависят способности и знания, то он недалекий

Недавнее исследование Тартуского университета показало, что гендерная дискриминация женщин-ученых в Эстонии существует, однако не в привычном для нас понимании. Rus.Postimees решил спросил доктора биохимии и директора бакалаврских и магистерских англоязычных программ в ТУ, сталкивалась ли она когда-нибудь лично с такой проблемой. Читать далее...

В Нарве поджигают машины, но случаи между собой не связаны

Вот уже месяц, как в Нарве практически каждый день поступают сообщения о возгорании автомобилей. Подозревают поджоги, но в прокуратуре говорят, что сейчас нет причин усматривать связь между пожарами. В течение последней недели по статье о повреждении или уничтожении имущества были возбуждены два уголовных дела. Читать далее...

Галлюцинации от вакцинации