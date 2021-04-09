Картина дня: протесты на Тоомпеа, положительная допинг-проба Хейки Наби и умер принц Филипп
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 апреля.
Сегодня утром Департамент здоровья сообщил, что поскольку протестующие у здания парламента люди игнорируют требование по соблюдению дистанции, установленное для ограничения распространения вируса, на месте имеется большой риск заражения. Поэтому полиция перекрывает для них доступ на площадь и принуждает разделяться на более маленькие группы. Сейчас на площади находится около 20 протестующих, и они рассеяны. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5519 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 677, то есть 12,3% от общего количества. Читать далее...
Сегодня, 9 апреля, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея. Читать далее...
В пятницу, 9 апреля, усилится юго-западный и южный ветер, на островах и побережье его порывы составят 20-25 м/с. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег, передает метеослужба Эстонии. Читать далее...
"Он уже мертвый. Он холодный, холодный уже. Это... это мой брат. Он заснул. Я подумала, что он спит, и потом подошла к нему. Смотрю, а он холодный уже. Умер во сне», - сообщает женский голос в Центр тревоги в марте прошлого года о смерти 50-летнего Валерия. Что это убийство, стало ясно, как только бригада скорой помощи и полиция вошли в одну из квартир на Пельгуранна. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель. Читать далее...
В доме все не так, лучше там не появляться, но страшно остаться одному. Эмоции зашкаливают, но жизнь не имеет смысла, нет целей и мечты. Хотелось бы только к чему-то принадлежать – все равно к чему. Чтобы кто-то заботился о тебе. Чтобы кого-то интересовало… Читать далее...
Контракт на поставку российской вакцины «Спутник» в Словакию обернулся новым скандалом. Соглашение, уже вызвавшее перетряску словацкого правительства, теперь под угрозой - после того, как негативный отзыв на вакцину опубликовало национальное управление по лекарственным средствам (SUKL). Теперь российская сторона требует вернуть уже поставленные словакам 200 тысяч доз «Спутника». Читать далее...
Известная эстонская компания, фабрика Mayer, которая производит экологически чистые моющие средства, была уличена в ряде экологических нарушений в течение года, но продолжает незаконно использовать эко-маркировку, несмотря на запрет. Читать далее...
Сделанная подозреваемым в использовании допинга борцом Хейки Наби B-проба подтвердила наличие неудовлетворительного аналитического результата, но для подтверждения указывающего на его честность низкого показателя потребуется время. Читать далее...
Недавнее исследование Тартуского университета показало, что гендерная дискриминация женщин-ученых в Эстонии существует, однако не в привычном для нас понимании. Rus.Postimees решил спросил доктора биохимии и директора бакалаврских и магистерских англоязычных программ в ТУ, сталкивалась ли она когда-нибудь лично с такой проблемой. Читать далее...
Вот уже месяц, как в Нарве практически каждый день поступают сообщения о возгорании автомобилей. Подозревают поджоги, но в прокуратуре говорят, что сейчас нет причин усматривать связь между пожарами. В течение последней недели по статье о повреждении или уничтожении имущества были возбуждены два уголовных дела. Читать далее...
"Вы не думайте, никаких белочек от вакцины я не словил. А галлюцинация – в том, что поначалу, когда только было объявлено о массовой вакцинации, возникло впечатление какой-то движухи, выхода из ступора. А оказалось – все-таки фата-моргана…", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.