Парамедики Куперьяновского батальона пришли на помощь больницам

По словам старшей медсестры Западно-Таллиннской центральной больницы Айви Кабур, медсестры остались очень довольны работой парамедиков.

«Благодарим за помощь и поддержку. Такие молодые люди – наша гордость и будущее», – сказала Кабур.

Первая смена в составе десяти военнослужащих приступила к работе в больнице 25 марта. Вторая вахта помогала медперсоналу с 1 апреля, в четверг срочнослужащие вернулись в часть для прохождения дальнейшей боевой подготовки.

Парамедики помогали работникам больницы в проведении процедур, транспортировке пациентов и уходу за больными.

Военнослужащие помогают или вскоре придут на помощь и другим крупным медицинским учреждениям страны: Ида-Вируской центральной больнице, Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице и больнице Ярвамаа.