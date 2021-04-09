Волна краж фар: за одну ночь пострадали шесть автомобилей

По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Кей Паю, с большой вероятностью речь идет о преднамеренной краже. «Преступник или преступники не оставили никаких следов, и, учитывая, насколько чисто и незаметно были сняты фары автомобилей, есть основания подозревать преднамеренное деяние», - сказала Virumaa Teataja Паю.

По словам Паю, в зоне краж установлено несколько камер, видеозаписи которых полиция просматривает. «Нельзя сказать, что мы пробираемся на ощупь в темноте, у нас уже есть кое-какие зацепки», - продолжила ведущий следователь, добавив, что об инциденте побеседовали с пострадавшими и проживающими поблизости людьми.

Украденное было очень ценным.

«Например, дополнительные фары одного автомобиля стояли порядка 800 евро, других - не менее 500 евро. Преступники определенно знали, за чем они идут», - сказала Паю. В настоящее время неизвестно, были ли кражи совершены преступником-одиночкой или группой лиц.

Паю не помнит, чтобы подобные спланированные кражи совершались в недавнем прошлом.

«Насколько я знаю, в Раквере такого никогда не было. Я могу только порекомендовать автовладельцам по возможности парковать свои машины в освещенном месте и установить камеру видеонаблюдения на многоквартирном доме или на частном доме, тогда преступников будет легче поймать», - отметила она.