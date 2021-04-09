В собственном доме убит британский миллионер
В британском графстве Дорсет был убит миллионер сэр Ричард Саттон, владелец пятизвездочных отелей и недвижимости, сообщает Sky News.
В британском графстве Дорсет был убит миллионер сэр Ричард Саттон, владелец пятизвездочных отелей и недвижимости, сообщает Sky News.
На Саттона было совершено нападение в его доме, он получил ножевые ранения и позже скончался. Вместе с ним была женщина — по предварительной информации, его жена, передает телеканал. Она также пострадала, ее госпитализировали в критическом состоянии. Однако Guardian пишет, что пострадавшая, Энн Шрайбер, — физиотерапевт Саттона.
Представитель компании Sir Richard Sutton Ltd подтвердил смерть ее владельца, сообщает Sky News
Полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 34-летний мужчина, его машину остановили сотрудники лондонской полиции. Он был ранен, его доставили в больницу, однако полиция сообщает, что повреждения не опасны для жизни. Задержанный и Саттоны были знакомы друг с другом, уточнили в полиции Дорсета.
В 2020 году сэр Ричард Саттон занимал 435-ю строчку рейтинга богатейших британцев по версии The Sunday Times. Газета оценивала его состояние в £301 млн ($414,8 млн).
Саттону было 83 года. Он владел отелями, включая пятизвездочные Sheraton Grand и Athenaeum в Лондоне, а также фермерскими хозяйствами и недвижимостью. Он и его семья вместе владеют примерно 7 тыс. акров земли (около 28,3 кв. км). Саттон — потомственный дворянин и носил титул баронета, пишет Guardian.