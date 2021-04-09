В собственном доме убит британский миллионер

На Саттона было совершено нападение в его доме, он получил ножевые ранения и позже скончался. Вместе с ним была женщина — по предварительной информации, его жена, передает телеканал. Она также пострадала, ее госпитализировали в критическом состоянии. Однако Guardian пишет, что пострадавшая, Энн Шрайбер, — физиотерапевт Саттона.

Представитель компании Sir Richard Sutton Ltd подтвердил смерть ее владельца, сообщает Sky News

Полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 34-летний мужчина, его машину остановили сотрудники лондонской полиции. Он был ранен, его доставили в больницу, однако полиция сообщает, что повреждения не опасны для жизни. Задержанный и Саттоны были знакомы друг с другом, уточнили в полиции Дорсета.

В 2020 году сэр Ричард Саттон занимал 435-ю строчку рейтинга богатейших британцев по версии The Sunday Times. Газета оценивала его состояние в £301 млн ($414,8 млн).