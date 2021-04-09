Пожар в дачном домике с двумя погибшими: полиция подозревает поджог

Об этом BNS сообщил Департамент полиции и погранохраны, напомнив, что в результате пожара два человека погибли, троим потребовалась помощь медиков. Как выяснили эксперты Пыхьяской префектуры, на месте происшествия нашли свидетельства, указывающие на возможность поджога. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дела.

Связанный с пожаром вызов в деревню Соодевахе волости Раэ поступил в четверг в 6:34 утра. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что случайный прохожий пришел на помощь людям в горящем доме и сумел вывести троих. Одному из спасенных потребовалась помощь медиков и его доставили в больницу.

Пострадал и случайный прохожий, однако ему помощь медиков не потребовалась.