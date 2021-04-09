Пт, 9.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Силах обороны Covid-19 выявлен почти у 170 срочнослужащих

Солдаты-срочники. ФОТО: Meelis Meilbaum

По состоянию на утро пятницы в Силах обороны насчитывалось почти 170 срочнослужащих, у которых выявили коронавирус, две трети из них служат в Первой пехотной бригаде.

Пресс-атташе Генерального штаба сообщил BNS, что на данный момент инфицированы коронавирусом 168 срочнослужащих, 107 из них служат в Первой пехотной бригаде.

Среди кадровых военных и гражданских работников в Силах обороны зафиксировано 35 случаев заболевания.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back