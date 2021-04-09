Союз врачей: несмотря на возникшую путаницу, вакцинацию следует продолжать

Вакцинация является наиболее эффективным способом преодоления пандемии Covid-19 и должна проводиться в интересах здоровья человека и медицинских принципов, пишет Postimees.

По заверению союза, все используемые в Эстонии вакцины от коронавируса очень хорошо защищают от тяжелого течения болезни и сокращают потребность в стационарном лечении.

«Мы понимаем, что, к сожалению, сопровождающие вакцинацию путаницы и переменчивая информация создают неуверенность, но мы учимся на собственном опыте и опыте других стран. Нет лучшего пути, чем продолжить вакцинацию», - сказал президент Союза врачей Яан Сютт.

Он добавил, что, к сожалению, все лекарства и вакцины имеют побочные эффекты, но серьезные осложнения крайне редки, и риски, безусловно, можно обсудить с врачом.

«В настоящее время мы призываем к вакцинации в первую очередь пожилых людей и людей, принадлежащих к группам риска, а также тех, у кого подошло время второго укола. Если вакцин хватит, стоит подумать о том, чтобы предлагать AstraZeneca и молодым людям, которые, зная о рисках, хотят эту вакцину», - сказал он.