Видео ⟩ Депутат Рийгикогу пререкался с полицией

Грюнталь, который в последнее время набрал популярность среди противников ограничений, заблокировал полицейскую машину, а затем начал снимать стражей порядка и требовать объяснений, почему на площади Лосси установлены ограждения.

Сегодня утром Департамент здоровья сообщил, что из-за игнорирования требований к соблюдению дистанции на проходящих в центре Таллинна публичных собраниях имеется более высокой риск заражения. Поэтому с сегодняшнего дня полиция ограничит доступ на площадь Лосси и будет направлять людей в группы поменьше с соблюдением дистанции.

Полиция наблюдала за проходившими в последние дни у парламента собраниями и напоминала людям о требовании соблюдать дистанцию. В начале недели это требование соблюдалось, но в последние два дня, когда на место пришли 200-250 человек, стало уже не до правил.