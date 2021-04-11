«Своя правда»: почему в классическом такси такие высокие цены?
В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25, речь пойдет о таксоизвозе.
В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25, речь пойдет о таксоизвозе.
Клиенты отдают предпочтение таксо-платформам, прежде всего, из-за дешевизны услуги. «Я ехала из Рока-аль-Маре до Ласнамяэ на так называемом классическом такси, и мне пришлось заплатить 37 евро», - рассказала ведущая Елена Соломина.
Водитель классического такси Феликс Соловов объяснил, что причины такой цены могли заключаться в том, что ведущая попала в машину к банковщику. Кроме того, если такси попадает в пробку или очень долго ждет, то стоимость растет, но это касается не только классического такси, но и платформ, которые, как кажется, сразу устанавливают конкретную цену поездки из точки «А» в точку «Б».
Что вообще происходит в мире таксоизвоза вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.