«Своя правда»: почему в классическом такси такие высокие цены?

Водитель классического такси Феликс Соловов объяснил, что причины такой цены могли заключаться в том, что ведущая попала в машину к банковщику. Кроме того, если такси попадает в пробку или очень долго ждет, то стоимость растет, но это касается не только классического такси, но и платформ, которые, как кажется, сразу устанавливают конкретную цену поездки из точки «А» в точку «Б».