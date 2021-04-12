Налоговый департамент: с 2023 года таксо-платформы обяжут сообщать налоговикам, сколько зарабатывают водители
В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25, речь пойдет о таксоизвозе.
В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25, речь пойдет о таксоизвозе.
Представитель Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус рассказал, что с 1 января 2023 года вступит в силу европейская директива, которой фирмы-таксоплатформы обяжут передавать в налоговые департаменты стран-членов всю информацию о заработанных водителями суммах. Так страны получат обзор о том, сколько денег находится в обороте и право востребовать уплату конкретных налогов с конкретных лиц.
О том, что вообще происходит в мире таксоизвоза вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.