Налоговый департамент: с 2023 года таксо-платформы обяжут сообщать налоговикам, сколько зарабатывают водители

Представитель Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус рассказал, что с 1 января 2023 года вступит в силу европейская директива, которой фирмы-таксоплатформы обяжут передавать в налоговые департаменты стран-членов всю информацию о заработанных водителями суммах. Так страны получат обзор о том, сколько денег находится в обороте и право востребовать уплату конкретных налогов с конкретных лиц.