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  • Налоговый департамент: с 2023 года таксо-платформы обяжут сообщать налоговикам, сколько зарабатывают водители

Налоговый департамент: с 2023 года таксо-платформы обяжут сообщать налоговикам, сколько зарабатывают водители

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25, речь пойдет о таксоизвозе.

Представитель Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус рассказал, что с 1 января 2023 года вступит в силу европейская директива, которой фирмы-таксоплатформы обяжут передавать в налоговые департаменты стран-членов всю информацию о заработанных водителями суммах. Так страны получат обзор о том, сколько денег находится в обороте и право востребовать уплату конкретных налогов с конкретных лиц.

О том, что вообще происходит в мире таксоизвоза вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 12 апреля, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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