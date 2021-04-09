Глава МИД Эстонии провела телефонные переговоры с Лавровым

«Эстония и Россия - соседи, поэтому нам нужно общаться друг с другом. Хотя между нами есть разногласия и мы расходимся во мнениях по многим вопросам. В телефонном разговоре в качестве важной темы двухсторонних отношений я подняла вопрос ратификации заключенного в 2014 году между нашими странами пограничного соглашения, в отношении которого правительство Эстонии выразило готовность двигаться дальше. Вступившее в силу соглашение о границе обеспечивает Эстонии и нашим союзникам очень важную уверенность. Это касается как нашей безопасности, так и борьбы с организованной преступностью, наркотиками, контрабандой и торговлей людьми. Мы пришли к выводу, что консультации необходимо продолжить », - сказала министр иностранных дел.

«Несколько важных для Эстонии и России соглашений все еще находятся в стадии завершения, и также необходимо продвигаться с ними. Например, соглашения о дорожном транспорте, изменение сотрудничества по пенсионному страхованию, соглашение об исключении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также железнодорожные соглашения нуждаются в изменениях», - заявила она.

Оба министра пришли к выводу, что приграничное сотрудничество между Эстонией и Россией было успешным. «Хорошие возможности для продолжения такого сотрудничества открываются в рамках идущего сейчас планирования новой программы на период с 2021 по 2027 годы. Учитывая это, я внесла предложение подумать об оживлении сотрудничества в вопросах экологии и климата», - сообщила Лийметс.

В сфере международных отношений для Эстонии важно следование принципам международного права, уважения территориальной целостности и прав человека. «Я выразила российскому коллеге озабоченность по поводу военной эскалации на Украине и вокруг нее. Я считаю важным, чтобы Россия выполняла взятые на себя международные обязательства и предпринимала усилия по мирному разрешению ситуации», - подчеркнула министр.

Лийметс сообщила Лаврову также о намерениях Эстонии стать наблюдателем в Арктическом совете, с тем, чтобы содействовать сотрудничеству двух стран в области науки и помогать устойчивому развитию Арктики.