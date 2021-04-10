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«Мой отец в статистику коронасмертей не попал»: истории жителей Эстонии, потерявших близких
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Число коронасмертей вчера превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра.
Первый в Эстонии человек, который умер от вызванного коронавирусом заболевания, ушел в мир иной 25 марта прошлого года. Начиная с той недели и до начала этой недели в Эстонии умерли 17 516 человек, каждый из них — невосполнимая потеря для кого-то. Среди этих тысяч и случаи связанные с Covid19, пишет Postimees.