Число коронасмертей вчера превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра.

Первый в Эстонии человек, который умер от вызванного коронавирусом заболевания, ушел в мир иной 25 марта прошлого года. Начиная с той недели и до начала этой недели в Эстонии умерли 17 516 человек, каждый из них — невосполнимая потеря для кого-то. Среди этих тысяч и случаи связанные с Covid19, пишет Postimees.

Когда вчера утром в Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения поступила информация о том, что в течение дня умерли еще 16 зараженных коронавирусом человек, по состоянию на предыдущий день уже было зарегистрировано 1006 случаев смерти. Postimees делится со своими читателями некоторыми из них. Рассказчикам было нелегко, и многие пожелали сохранить анонимность. Особенно в те дни, когда многие устали от ограничений и считают, что коронавирус на самом деле всего лишь миф, используемый для порабощения людей, а умершие всего лишь сухая статистика.