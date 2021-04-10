Настоящая жемчужина ⟩ В Аэгвийду продается дом по цене квартиры в Таллинне

Красивый двухэтажный бревенчатый дом площадью 225 м2 находится в центре поселка Аэгвийду. Построенный по отличному проекту и прекрасно расположенный дом продается за 220 000 евро. На первом этаже находится гостиная, кухня, гостевая комната-кабинет, баня, туалет, душевая и хозяйственное помещение. Кроме того, с первого этажа есть выход на солнечную террасу.

Кухня-гостиная с открытой планировкой. ФОТО: KV.EE

На втором этаже вы найдете две спальни и ванную комнату с туалетом. В одной из спален имеется балкон. В подвале построенного в 2002 году дома есть техническое помещение, мастерская и три кладовки.

Ванная. ФОТО: KV.EE

В дальнем углу двора стоит летняя кухня с камином, коптильней, грилем и зоной отдыха. Уличный камин приятно использовать с ранней весны до поздней осени. Сразу за домом находится большой лесопарк с приключенческой тропой и качелями.

Летняя кухня. ФОТО: KV.EE