Сб, 10.04.2021
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Настоящая жемчужина ⟩ В Аэгвийду продается дом по цене квартиры в Таллинне

Дом в Аэгвийду удостоен титула "Самый красивый дом". ФОТО: KV.EE

Безусловно, это жилище - одно из лучших в живописном поселке Аэгвийду. К тому же он удостоен титула «Самый красивый дом», пишет Kodustiil.

Красивый двухэтажный бревенчатый дом площадью 225 м2 находится в центре поселка Аэгвийду. Построенный по отличному проекту и прекрасно расположенный дом продается за 220 000 евро. На первом этаже  находится гостиная, кухня, гостевая комната-кабинет, баня, туалет, душевая и хозяйственное помещение. Кроме того, с первого этажа есть выход на солнечную террасу.

Кухня-гостиная с открытой планировкой. ФОТО: KV.EE

На втором этаже вы найдете две спальни и ванную комнату с туалетом. В одной из спален имеется балкон. В подвале построенного в 2002 году дома есть техническое помещение, мастерская и три кладовки.

Ванная. ФОТО: KV.EE

В дальнем углу двора стоит летняя кухня с камином, коптильней, грилем и зоной отдыха. Уличный камин приятно использовать с ранней весны до поздней осени.  Сразу за домом находится большой лесопарк с приключенческой тропой и качелями. 

Летняя кухня. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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