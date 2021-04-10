Настоящая жемчужина ⟩ В Аэгвийду продается дом по цене квартиры в Таллинне
Безусловно, это жилище - одно из лучших в живописном поселке Аэгвийду. К тому же он удостоен титула «Самый красивый дом», пишет Kodustiil.
Безусловно, это жилище - одно из лучших в живописном поселке Аэгвийду. К тому же он удостоен титула «Самый красивый дом», пишет Kodustiil.
Красивый двухэтажный бревенчатый дом площадью 225 м2 находится в центре поселка Аэгвийду. Построенный по отличному проекту и прекрасно расположенный дом продается за 220 000 евро. На первом этаже находится гостиная, кухня, гостевая комната-кабинет, баня, туалет, душевая и хозяйственное помещение. Кроме того, с первого этажа есть выход на солнечную террасу.
На втором этаже вы найдете две спальни и ванную комнату с туалетом. В одной из спален имеется балкон. В подвале построенного в 2002 году дома есть техническое помещение, мастерская и три кладовки.
В дальнем углу двора стоит летняя кухня с камином, коптильней, грилем и зоной отдыха. Уличный камин приятно использовать с ранней весны до поздней осени. Сразу за домом находится большой лесопарк с приключенческой тропой и качелями.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.