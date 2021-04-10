Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз
В 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. На данный момент пожар ликвидирован.
В 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. На данный момент пожар ликвидирован.
Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали, сообщает Postimees.
Причина пожара выясняются.