Сб, 10.04.2021
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Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз

В 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. На данный момент пожар ликвидирован.

Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали, сообщает Postimees.

Причина пожара выясняются. 

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