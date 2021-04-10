Фото: новая жизнь дачи со знакомым с детства силуэтом в виде буквы «А»
Многие дачи советского периода после небольшого ремонта приобретают совершенно другой вид, а вместе с видом стиль и атмосферу, уверен портал Kodustiil.
Многие дачи советского периода после небольшого ремонта приобретают совершенно другой вид, а вместе с видом стиль и атмосферу, уверен портал Kodustiil.
Оказалось, что известный с советских времен проект дачного домика в виде заглавной буквы «А» имеет аналоги в других странах. Дед американки Кары Ван Дейк построил примерно такую же в штате Юта более тридцати лет назад. До наших дней дача добралась без изменений, пишет Dwell.
Когда Кара унаследовала дом, то начала его реновацию. На работу ушел целый год, так как за 30 лет что-то сильно обветшало, а что-то просто вышло из моды.
Так как корни предков Кары в Скандинавии, за выбором стиля интерьера дело не стало: свет, белый цвет, дерево, камень, другие натуральные материалы. Дом был реновирован полностью: сверху донизу, снаружи и внутри.
Мебель и детали интерьера тоже в скандинавском стиле. Изменилась и планировка: соединили кухню и гостиную, в доме стало светлее и просторнее.
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