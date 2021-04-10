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  • Фото: новая жизнь дачи со знакомым с детства силуэтом в виде буквы «А»

Фото: новая жизнь дачи со знакомым с детства силуэтом в виде буквы «А»

ФОТО: www.dwell.com

Многие дачи советского периода после небольшого ремонта приобретают совершенно другой вид, а вместе с видом стиль и атмосферу, уверен портал Kodustiil.

Оказалось, что известный с советских времен проект дачного домика в виде заглавной буквы «А» имеет аналоги в других странах. Дед американки Кары Ван Дейк построил примерно такую же в штате Юта более тридцати лет назад. До наших дней дача добралась без изменений, пишет Dwell.

Дом до ремонта. ФОТО: dwell.com
Дом сегодня. ФОТО: dwell.com

Когда Кара унаследовала дом, то начала его реновацию. На работу ушел целый год, так как за 30 лет что-то сильно обветшало, а что-то просто вышло из моды. 

ФОТО: www.dwell.com
ФОТО: dwell.com

Так как корни предков Кары в Скандинавии, за выбором стиля интерьера дело не стало: свет, белый цвет, дерево, камень, другие натуральные материалы. Дом был реновирован полностью: сверху донизу, снаружи и внутри. 

ФОТО: dwell.com

Мебель и детали интерьера тоже в скандинавском стиле. Изменилась и планировка: соединили кухню и гостиную, в доме стало светлее и просторнее. 

ФОТО: www.dwell.com
ФОТО: www.dwell.com

Подробности находятся ЗДЕСЬ!

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