Фото: новая жизнь дачи со знакомым с детства силуэтом в виде буквы «А»

Оказалось, что известный с советских времен проект дачного домика в виде заглавной буквы «А» имеет аналоги в других странах. Дед американки Кары Ван Дейк построил примерно такую же в штате Юта более тридцати лет назад. До наших дней дача добралась без изменений, пишет Dwell.

Дом до ремонта. ФОТО: dwell.com

Дом сегодня. ФОТО: dwell.com

Когда Кара унаследовала дом, то начала его реновацию. На работу ушел целый год, так как за 30 лет что-то сильно обветшало, а что-то просто вышло из моды.

ФОТО: www.dwell.com

ФОТО: dwell.com

Так как корни предков Кары в Скандинавии, за выбором стиля интерьера дело не стало: свет, белый цвет, дерево, камень, другие натуральные материалы. Дом был реновирован полностью: сверху донизу, снаружи и внутри.

ФОТО: dwell.com

Мебель и детали интерьера тоже в скандинавском стиле. Изменилась и планировка: соединили кухню и гостиную, в доме стало светлее и просторнее.

ФОТО: www.dwell.com

ФОТО: www.dwell.com