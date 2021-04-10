Фото ⟩ Старинная английская крепость, превращенная в стильный отель, ищет покупателя
В Великобритании выставлен на продажу трехзвездочный отель, расположенный в старинной крепости на воде, пишет Kodustiil.
В Великобритании выставлен на продажу трехзвездочный отель, расположенный в старинной крепости на воде, пишет Kodustiil.
No Man's Land Fort, который также называют No Man's Fort, является бывшей морской крепостью и расположен в заливе Солент, недалеко от Портсмута, Англия. Это один из знаменитых фортов Пальмерстона, построенных между 1867 и 1880 годами для обороны от французов.
Остров, расположенный в 35 минутах от портового города Портсмут, снова выставлен на продажу за 4, 25 миллиона фунтов стерлингов, что составляет примерно 5 миллионов евро. Более того, компания-продавец острова владеет еще двумя фортами, и все они продаются. Недвижимость можно купить как по отдельности, так и вместе.
В отеле 23 роскошных номера. Кроме того, на острове есть вертолетная площадка, красивая терраса на крыше, сауна, площадки для барбекю, спа и ресторан под названием Mess Hall, пишет realestate.com.au. Последний, в свою очередь, включает в себя пять разных баров.