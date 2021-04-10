Фото ⟩ Старинная английская крепость, превращенная в стильный отель, ищет покупателя

No Man's Land Fort, который также называют No Man's Fort, является бывшей морской крепостью и расположен в заливе Солент, недалеко от Портсмута, Англия. Это один из знаменитых фортов Пальмерстона, построенных между 1867 и 1880 годами для обороны от французов.

Место стало известным в 2008 году, когда задолжавший кредиторам бизнесмен Хармеш Пуни закрылся в крепости от агентов по недвижимости. В 2012 году остров все-таки был продан и превращен в роскошный отель.

Остров, расположенный в 35 минутах от портового города Портсмут, снова выставлен на продажу за 4, 25 миллиона фунтов стерлингов, что составляет примерно 5 миллионов евро. Более того, компания-продавец острова владеет еще двумя фортами, и все они продаются. Недвижимость можно купить как по отдельности, так и вместе.

Последний раз крепость ремонтировали в 2015 году. ФОТО: Stuart and Parker / SWNS.com/Stuart and Parker / SWNS.com/Scanpix