В Москве водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал пассажирку

В полиции рассказали, что женщина 1984 года рождения вечером 8 апреля возвращалась с корпоратива. Находясь неподалеку от метро "Белорусская" она вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль до дома на Ленинском проспекте, пишет Newsru.

Во время поездки она задремала. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист осуществлял с ней половой акт.