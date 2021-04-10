Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро
Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней, передает DW.
Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней, передает DW.
Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило местное Министерство туризма.
Министр туризма Мальты Клейтон Бартоло объявил об этой схеме в пятницу, 9 апреля, сказав, что большинство ограничений, введенных из-за COVID-19, как ожидается, будут отменены до 1 июня, туристы, которые бронируют отпуск непосредственно через местные отели, получат эти средства.
"Схема направлена на то, чтобы предоставить отелям Мальты сильные конкурентные преимущества, поскольку международный туризм восстанавливается", - сказал Бартоло.
Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро.
Доля туризма в экономике Мальты составляет 27 процентов, следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям.