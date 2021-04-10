Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро

Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило местное Министерство туризма.

Министр туризма Мальты Клейтон Бартоло объявил об этой схеме в пятницу, 9 апреля, сказав, что большинство ограничений, введенных из-за COVID-19, как ожидается, будут отменены до 1 июня, туристы, которые бронируют отпуск непосредственно через местные отели, получат эти средства.

"Схема направлена ​​на то, чтобы предоставить отелям Мальты сильные конкурентные преимущества, поскольку международный туризм восстанавливается", - сказал Бартоло.

Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро.