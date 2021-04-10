Галерея: ⟩ Доступ к зданию Рийгикогу перекрыли, но протестующие все равно собираются на Тоомпеа

Ранее Департамент здоровья сообщил, что поскольку протестующие у здания парламента люди игнорируют требование по соблюдению дистанции, установленное для ограничения распространения вируса, имеется большой риск заражения. Поэтому полиция перекрывает для них доступ на площадь и принуждает разделяться на более маленькие группы.

В субботу, 10 апреля, по словам участковых полицейских отделения Кесклинн день их начался спокойно: «Надеемся, что так и останется». Пока полиция сообщает, что люди соблюдают ограничения, полицейские на месте помогают распределить людей по группам таким образом, чтобы были соблюдены ограничения. Полицейские отмечают, что люди относятся с пониманием, пока конфликтов не возникло.