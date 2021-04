Хотя гигантский контейнеровоз Ever Given сдвинули с места, освободив проход для других судов, еще 29 марта и технически контейнеровоз находится в исправном состоянии, судно по-прежнему на якоре в Большом горьком озере в центре Суэцкого канала. Как сообщает Wall Street Journal, власти Египта не позволят судну покинуть канал до тех пор, пока его владельцы не согласятся выплатить компенсацию. Египет требует компенсации за закрытие прохода по каналу почти на неделю и проведение спасательных работ.

«Корабль останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации. Надеемся быстро договориться. В ту же минуту, как только они согласятся на компенсацию, судну будет разрешено двигаться дальше», - заявил по египетскому телевидению глава Управления Суэцкого канала Усама Раби. Чиновник не исключил возможности обращения в суд, но сказал, что Египет предпочел бы внесудебное урегулирование. Хотя Раби не назвал конкретную сумму иска, он ранее заявлял, что Египет требует один миллиард долларов в качестве компенсации за помощь при снятии судна с мели и потерю дохода, пока Ever Given перекрывал движение по Суэцкому каналу. Как рассчитывалась сумма компенсации, также не разглашается. Лондонская компания финансового анализа Refinitiv подсчитала, что сборы за канал могли составить 95 миллионов долларов за неделю, но и эти деньги не были потеряны египетскими властями, поскольку судна стояли в очереди и заплатили сборы после того, как пробка была ликвидирована и они смогли пройти Суэцкий канал. Поскольку Ever Given "в плену", то и команда корабля не может покинуть борт.