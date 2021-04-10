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В полдень по лондонскому времени (14:00 мск) по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздадутся залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.

Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив до своего столетнего юбилея два месяца и один день.

В честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, артиллерийские орудия в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте произведут 41 залп - один выстрел будет раздаваться каждую минуту.

К салюту также присоединятся корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец "Даймонд" и фрегат "Монтроуз". Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.

Артиллерийский салют будет транслироваться онлайн и по телевидению, а жителям королевства рекомендуют наблюдать за церемонией из дома.

В заявлении, которое накануне выпустил Букингемский дворец, говорилось: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает эту утрату".

Принц Уэльский Чарльз, размышляя о принце Филиппе в программе Би-би-си, описал жизнь своего отца как "удивительное достижение".

Глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин отметил сопереживание, привязанность и вовлеченность герцога в дела флота.

"Его глубокое понимание наших ценностей, стандартов и обычаев сделало его близким другом флота, коим он оставался на протяжении более восьми десятилетий", - сказал Радакин.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер добавил, что герцог был большим другом, вдохновителем и образцом для подражания для вооруженных сил.

"Он достойно прожил жизнь. Его Королевское Высочество оставляет нам в наследство неукротимый дух, стойкость и непоколебимое чувство долга", - заявил генерал.

Как ожидается, в эти выходные Букингемский дворец огласит подробности о проведении похорон принца Филиппа.

Геральдическая палата сообщила накануне, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.

Из-за пандемии в процесс похоронной церемонии будут внесены изменения. Как заявили в Геральдической палате, в соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.

В связи с пандемией королевский двор с сожалением просит публику не приезжать на похороны.

По информации источников в Букингемском дворце, Елизавета II намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти условия локдауна и социального дистанцирования.

Все правительственные и официальные здания в Британии должны приспустить государственные флаги и сохранять их в таком положении до 8 утра дня, когда состоятся похороны принца. Единственное исключение, как отмечает корреспондент по делам королевской семьи Сара Кэмпбелл, - королевский штандарт, реющий над Виндзорским замком, который не приспускается никогда.

Накануне вечером в Вестминстерском аббатстве, где традиционно погребают британских монархов, были произведены девяносто девять ударов в колокол - по количеству лет, прожитых принцем Филиппом. Удары производились один раз в минуту и раздавались на протяжении более чем полутора часов.

Позже в субботу перед началом конных скачек Grand National, которые ежегодно проводятся в апреле на ипподроме Эйнтри, память герцога, который был почетным членом британского Жокей-клуба, почтят двумя минутами молчания.

Джонни Даймонд, корреспондент по делам королевской семьи

На суше и на море, в четырех столицах Соединенного Королества и на кораблях Королевского военно-морского флота в полдень раздадутся залпы в память о герцоге Эдинбургском.

Это будет момент для того, чтобы не только почтить память принца Филиппа, но также вспомнить его военную службу, участие во Второй мировой войне и почетное командование в течение многих десятилетий после нее.

В этот же день ожидается, что дворец опубликует подробности о предстоящих похоронах герцога.

Ни церемонии публичного прощания, ни похорон государственного масштаба не будет.

Действующие ограничения, связанные с коронавирусом, означают минимальное участие или даже полное отсутсвие публики - дворец просит людей не собираться возле замков и не приносить цветы.

В программе, вышедшей в эфир Би-би-си накануне вечером, дети принца Филиппа поделились своими размышлениями о жизни отца.

Принц Чарльз сказал: "Он с поразительной энергией поддерживал маму - и делал это так долго, и, каким-то необычайным образом, он мог продолжать делать это так долго. Я считаю это удивительным достижением".

Принцесса Анна сказала, что герцог ценил в людях личность и проявлял к ним то уважение, которое, по его мнению, они заслуживали, будучи личностями.

Известно, что принц Чарльз в пятницу днем отправился в Виндзорский замок, чтобы навестить свою мать.

Политики по всей Великобритании также почтили память герцога, а политические партии приостановили свою предвыборную кампанию.

Парламент почтит память герцога в понедельник, а Палата общин соберется, чтобы отдать дань уважения принцу, днем в субботу.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне заявил, что герцог завоевал любовь поколений в Соединенном Королевстве, по всему Содружеству и по всему миру.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что Великобритания потеряла выдающегося государственного служащего.

Глава шотландского правительства Никола Стерджен отметила, что вклад герцога в общественную жизнь Шотландии оставит глубокий след для ее народа, а первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что принц Филипп служил короне с самоотверженной преданностью и щедростью духа. По словам первого министра Северной Ирландии Арлин Фостер, герцога уважают за его активное и самоотверженное служение стране.

Мировые лидеры также почтили память Филиппа и выразили свои соболезнования королеве.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заявили, что герцог с радостью посвятил себя народу Великобритании, Содружества и своей семье.

После объявления двора о кончине принца Филиппа люди начали приходить к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку, чтобы выразить свое почтение покойному.

цветы у Виндзорского замка ФОТО: Reuters

цветы у Букингемкого дворца ФОТО: Reuters

Королевская семья попросила людей, которые хотели бы почтить память герцога, подумать о том, чтобы сделать пожертвование на благотворительность вместо того, чтобы приносить цветы. На официальном королевском сайте также была открыта онлайн-книга соболезнований.

Сообщение с благодарностью принцу Филиппу появилось на главной странице сайта общественной организации Archewell, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими Гарри и Меган. "Спасибо за вашу службу... вас будет очень не хватать", - говорится в нем.

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу.

Его отцом был Андрей, принц Греческий и Датский, младший сын короля Греции Георга I. Бабушкой принца Филиппа была супруга Георга I, великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I.