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Рига в югендстиле: как люди жили cто лет назад
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Югендстиль - чрезвычайно роскошное направление в искусстве, охватившее всю Европу в конце XIX и начале XX века. И Рига, являвшаяся в то время одним из экономически самых сильных городов Российской империи, стала одним из наиболее значимых центров югендстиля в мире.
В наши дни в Риге самая большая концентрация зданий в югендстиле в Европе - здесь построено более 800 зданий в этом стиле, что является гордостью культурно-исторического наследия Латвии. Как югендстиль пришел в Латвию и как в те времена жили люди, порталу TVNET рассказала директор Рижского центра югендстиля Агрита Типане.