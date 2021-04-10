Югендстиль - чрезвычайно роскошное направление в искусстве, охватившее всю Европу в конце XIX и начале XX века. И Рига, являвшаяся в то время одним из экономически самых сильных городов Российской империи, стала одним из наиболее значимых центров югендстиля в мире.

В наши дни в Риге самая большая концентрация зданий в югендстиле в Европе - здесь построено более 800 зданий в этом стиле, что является гордостью культурно-исторического наследия Латвии. Как югендстиль пришел в Латвию и как в те времена жили люди, порталу TVNET рассказала директор Рижского центра югендстиля Агрита Типане.

Сам югендстиль появился в Великобритании во второй половине XIX века, однако он стал быстро распространяться в Европе, и уже в 1890-х годах здания в югендстиле не были редкостью в крупнейших городах Европы. Для них характерны гибкие формы и растительные орнаменты, немного деталей барокко и рококо, мотивы Древнего Рима и Древней Греции, а также элементы классицизма. В Латвии югендстиль главным образом появился в самом начале XX века и в первую очередь отразился в архитектуре, а в интерьере - немного позже.