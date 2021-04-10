Картина дня: истории потерявших близких, продолжение протестов на Тоомпеа и загоревшийся автовоз

«Мой отец в статистику коронасмертей не попал»: истории жителей Эстонии, потерявших близких

Число коронасмертей вчера превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 639 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5339 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 639, то есть 12% от общего количества. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Школа бальных танцев, вам говорят!

Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Самый гуманный суд в мире?

Пьяное вождение в Эстонии сродни национальной забаве и традиции - примерно как пение в караоке или ныряние в снег после бани. Редкий день не начинается с полицейской сводки, в которой число задержанных за предыдущий день водителей в состоянии алкогольного опьянения не исчислялось бы десятками. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Доступ к зданию Рийгикогу перекрыли, но протестующие все равно собираются на Тоомпеа

В полдень 10 апреля Пыхьяская префектура полиции сообщила, что пока ситуация спокойная. Около 12 часов на Тоомпеа собралось около 60-70 человек. Читать далее...

Михкельсон: разговор глав МИД Эстонии и России свидетельствует о прогрессе в отношениях двух стран

Телефонный разговор, в пятницу состоявшийся между министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и России Сергеем Лавровым служит четким свидетельством прогресса в отношениях двух стран, считает председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Ученики таллиннской гимназии опробовали новый метод тестирования на коронавирус

В пятницу, 9 апреля, некоторые абитуриенты Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма пришли в школу, чтобы поучаствовать в пилотном проекте тестирования на коронавирус сдающих госэкзамены. На учениках испытали новый метод взятия проб при помощи жидкости для полоскания горла. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз