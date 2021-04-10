Картина дня: кризисный резерв, мытарства рестораторов и продолжение протестов на Тоомпеа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 апреля.
Число коронасмертей вчера превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5339 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 639, то есть 12% от общего количества. Читать далее...
Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А. Читать далее...
Пьяное вождение в Эстонии сродни национальной забаве и традиции - примерно как пение в караоке или ныряние в снег после бани. Редкий день не начинается с полицейской сводки, в которой число задержанных за предыдущий день водителей в состоянии алкогольного опьянения не исчислялось бы десятками. Читать далее...
В полдень 10 апреля Пыхьяская префектура полиции сообщила, что пока ситуация спокойная. Около 12 часов на Тоомпеа собралось около 60-70 человек. Читать далее...
Телефонный разговор, в пятницу состоявшийся между министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и России Сергеем Лавровым служит четким свидетельством прогресса в отношениях двух стран, считает председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Читать далее...
Если сопоставить сообщения в эстонских и российских СМИ о состоявшемся в пятницу телефонном разговоре министров иностранных дел Эстонии и России, то может создаться впечатление, что это были два разных телефонных разговора, в одном из которых участвовал только министр иностранных Эстонии и в другом — только российский министр, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Читать далее...
В пятницу, 9 апреля, некоторые абитуриенты Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма пришли в школу, чтобы поучаствовать в пилотном проекте тестирования на коронавирус сдающих госэкзамены. На учениках испытали новый метод взятия проб при помощи жидкости для полоскания горла. Читать далее...
В 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. Читать далее...
Если обычно открытие террас в заведениях общепита диктуется погодой, то сейчас все зависит от снятия коронавирусных ограничений. Так, например, кафе и рестораны Вильянди ждут их с нетерпением. Читать далее...
Второй по значимости человек в стране после президента, спикер Рийгикогу Юри Ратас, в последний момент отказался от вакцинации вакциной AstraZeneca, не обосновав по сути своего решения. Как это повлияет на всю кампанию вакцинации? Читать далее...
Если в июле подготовленный Министерством внутренних дел проект кризисного резерва не согласовало Министерство обороны, то теперь к нему приложило руку и Министерство юстиции. Противодействие министерств напрямую не ставит создание кризисного резерва на паузу, но существующее правовое пространство является во многих отношениях неблагоприятным. Читать далее...