Картина дня: кризисный резерв, мытарства рестораторов и продолжение протестов на Тоомпеа

«Мой отец в статистику коронасмертей не попал»: истории жителей Эстонии, потерявших близких

Число коронасмертей вчера превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 639 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5339 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 639, то есть 12% от общего количества. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Школа бальных танцев, вам говорят!

Ничто так живо не обсуждалось на уходящей неделе, как приключения массовой вакцинации и политическое заявление Каи Каллас. И все это – на привычном фоне ритуальных плясок вокруг окаянной вакцины А. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Самый гуманный суд в мире?

Пьяное вождение в Эстонии сродни национальной забаве и традиции - примерно как пение в караоке или ныряние в снег после бани. Редкий день не начинается с полицейской сводки, в которой число задержанных за предыдущий день водителей в состоянии алкогольного опьянения не исчислялось бы десятками. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 Доступ к зданию Рийгикогу перекрыли, но протестующие все равно собираются на Тоомпеа

В полдень 10 апреля Пыхьяская префектура полиции сообщила, что пока ситуация спокойная. Около 12 часов на Тоомпеа собралось около 60-70 человек. Читать далее...

Михкельсон: разговор глав МИД Эстонии и России свидетельствует о прогрессе в отношениях двух стран

Телефонный разговор, в пятницу состоявшийся между министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и России Сергеем Лавровым служит четким свидетельством прогресса в отношениях двух стран, считает председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Читать далее...

Урмас Паэт: видение эстонских и российских СМИ о беседе глав МИД не совпадает

Если сопоставить сообщения в эстонских и российских СМИ о состоявшемся в пятницу телефонном разговоре министров иностранных дел Эстонии и России, то может создаться впечатление, что это были два разных телефонных разговора, в одном из которых участвовал только министр иностранных Эстонии и в другом — только российский министр, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Ученики таллиннской гимназии опробовали новый метод тестирования на коронавирус

В пятницу, 9 апреля, некоторые абитуриенты Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма пришли в школу, чтобы поучаствовать в пилотном проекте тестирования на коронавирус сдающих госэкзамены. На учениках испытали новый метод взятия проб при помощи жидкости для полоскания горла. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На шоссе Таллинн-Пярну загорелся автовоз

В 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. Читать далее...

Места общепита готовы открывать террасы, как только дадут зеленый свет, но общая картина не радует

Если обычно открытие террас в заведениях общепита диктуется погодой, то сейчас все зависит от снятия коронавирусных ограничений. Так, например, кафе и рестораны Вильянди ждут их с нетерпением. Читать далее...

Хыбемяги: Ратас утопил репутацию вакцины Astrazeneca

Второй по значимости человек в стране после президента, спикер Рийгикогу Юри Ратас, в последний момент отказался от вакцинации вакциной AstraZeneca, не обосновав по сути своего решения. Как это повлияет на всю кампанию вакцинации? Читать далее...

Еще одно министерство тормозит создание антикризисного резерва полиции