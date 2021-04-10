Ратас: железнодорожное сообщение с Рохукюла сохранит жизнь в Западной Эстонии

Железнодорожное сообщение между столицей и Рохукюла будет способствовать сохранению численности населения в Западной Эстонии, отметил спикер парламента Юри Ратас, который в минувшую пятницу провел свой рабочий день в Ляэнемаа.

«Восстановление железнодорожного сообщения после почти 25-летнего перерыва создало бы предпосылки для того, чтобы люди стремились бы жить вне образовавшихся густонаселенных центров, а также созданию рабочих мест в регионе», - подчеркнул спикер парламента.

С послеследующего года планируется восстановить железнодорожное сообщение между Турба и Ристи. Если в последующие пять лет мы решим инвестировать еще 67 млн евро, то железнодорожное сообщение между Таллинном и Хаапсалу станет реальностью», - подчеркнул Ратас.

Медицинские учреждения Хаапсалу готовы обслуживать всю Эстонию. «Ляэнемаская больница видит возможности для расширения медицинской помощи и ухода за больными. Потребность в услугах расположенного здесь реабилитационного центра настолько велика, что следует серьезно взвесить возможность строительства дополнительного корпуса и расширения спектра услуг. Для их реализации потребуется около 5 и 15 миллионов евро соответственно», – сказал Юри Ратас.

Горуправа Хаапсалу активно использовала средства, выделенные в прошлом году местным самоуправлениям в рамках пакета кризисной помощи. Например, скоро откроются обновленные теннисные корты, рядом с которыми построены раздевалки. Также в этом году завершится капитальный ремонт одной из транзитных дорог, проходящих через город.

В то же время реализуются изменения в региональной политике, которых мы ждали годами. «Среди них – дом социальных квартир, которые с прошлой недели город может предоставлять на время людям, нуждающимся в помощи. В ближайшее время начнется строительство крытого футбольного холла, и, надеюсь, следующей зимой появится возможность проводить тренировки на искусственном поле. Для государства эти проекты означают инвестиции на сумму 21 и 12 миллионов евро соответственно», - пояснил Ратас.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, но для окончательного выхода из кризиса мы должны получить надежную и постоянную защиту от коронавируса. «Приложенные до сих пор усилия дают надежду, что с лета мы сможем жить без ограничений. Уверенность же обеспечивает стабильная вакцинация. По словам врачей Ляэнемаа, для этого требуется большее количество и более широкий выбор вакцин. Готовность людей вакцинироваться рекомендованной семейным врачом вакциной постоянно растет», – сказал Юри Ратас.