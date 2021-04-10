Эстонские производители изделий из пластика стоят перед нелегким выбором
Индустрия пластмасс пострадала от серьезного сырьевого кризиса, из-за которого цены достигли потолка, пишет Äripaev со ссылкой на портал новостей промышленности.
Индустрия пластмасс пострадала от серьезного сырьевого кризиса, из-за которого цены достигли потолка, пишет Äripaev со ссылкой на портал новостей промышленности.
"Крупнейшее в недавней истории непрогнозированное ограничение доступности материалов, затронувшее весь сектор производства пластмасс, и связанное с ним повышение цен на сырье напрямую повлияли на цены реализации нашей продукции", - сказал Анти Орав, глава компании Pipelife Eesti, которая производит системы пластиковых труб.
"В настоящее время мы временно не заключаем долгосрочные ценовые соглашения с клиентами и работаем в перспективе одного месяца", - добавил Орав.
В зависимости от товарной группы процент роста цен на пластмассовое сырье варьируется, обычно в районе 30%, но иногда превышает и 70%.
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