Эстонские производители изделий из пластика стоят перед нелегким выбором

"Крупнейшее в недавней истории непрогнозированное ограничение доступности материалов, затронувшее весь сектор производства пластмасс, и связанное с ним повышение цен на сырье напрямую повлияли на цены реализации нашей продукции", - сказал Анти Орав, глава компании Pipelife Eesti, которая производит системы пластиковых труб.

"В настоящее время мы временно не заключаем долгосрочные ценовые соглашения с клиентами и работаем в перспективе одного месяца", - добавил Орав.

В зависимости от товарной группы процент роста цен на пластмассовое сырье варьируется, обычно в районе 30%, но иногда превышает и 70%.