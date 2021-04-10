В Риге и Вильнюсе растут цены на топливо, в Таллинне дизель дешевеет
На прошлой неделе в Риге и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Таллинне подешевело дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства BNS.
На прошлой неделе в Риге и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Таллинне подешевело дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства BNS.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо, несмотря на падение цен, была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.
На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 0,8% и в пятницу составляла 1,287 евро и 1,187 евро за литр соответственно.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,264 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,3% и стоило 1,135 евро за литр.
На автозаправочных станциях "Circle K" в Таллинне цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 3,2% - до 1,199 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе остались стабильными и составляют 0,645 евро и 0,619 евро соответственно. В Таллинне автогаз подешевел на 1,5% до 0,66 евро за литр.