В Риге и Вильнюсе растут цены на топливо, в Таллинне дизель дешевеет

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо, несмотря на падение цен, была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 0,8% и в пятницу составляла 1,287 евро и 1,187 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,264 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,3% и стоило 1,135 евро за литр.

На автозаправочных станциях "Circle K" в Таллинне цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 3,2% - до 1,199 евро за литр.