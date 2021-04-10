Скончался бывший посол России в Эстонии

"С прискорбием сообщаем, что 9 апреля 2021 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса в отставке Константин Константинович Провалов", - гласит запись в соцсети.

"Константина Константиновича отличали трудолюбие, целеустремленность, ответственный подход к делу, внимательное отношение к окружающим. Руководство Министерства, коллеги по работе всегда ценили его как подлинного профессионала, вкладывавшего душу в порученное дело. Добрая память о Константине Константиновиче навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и имел честь с ним работать", - говорится в некрологе на странице российского посольства.