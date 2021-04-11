Штраф в 10 000 евро ⟩ Карантин с браслетом, который нельзя снимать: особая система отслеживания в Абу-Даби
"По прилете, сразу после тестирования на Covid-19, в соседнем окошке на тебя надевают эти часы. Они показывают твою локацию. Это средство отслеживания. Мне кажется, это единственная страна в мире с такой системой на время пандемии", - рассказывает Анна Апене, показывая устройство на своей руке. Она четвертый год проживает в Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов, которые подошли к борьбе с пандемией особенно строго, пишет Rus.TVNET.