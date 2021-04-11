Штраф в 10 000 евро ⟩ Карантин с браслетом, который нельзя снимать: особая система отслеживания в Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты - один из мировых лидеров по вакцинации: более половины населения уже получили хотя бы одну дозу прививки. В борьбе с Covid-19 руководство страны решило сосредоточиться на тестировании населения, отслеживании положительных случаев, а также на строгих требованиях самоизоляции. По прибытии в столицу Абу-Даби правила карантина особенно строги.

Анна более четырех лет работает в национальной компании ОАЭ Etihad Airways. О своем опыте самоизоляции по прилету в Абу-Даби она рассказала передаче Panorāma на Латвийском телевидении.

Правила по прибытии в Абу-Даби таковы:

отрицательный тест на Covid-19, проведенный не более чем за 72 часа до прилета;

еще один тест сразу по прилете;

карантин на десять дней с системой отслеживания.

"Итак, вы сдаете тест, говорите свой адрес, где вы будете, его записывают. Затем, сразу после теста, в соседнем окошке на вас надевают эти часы. На них даже можно смотреть время. Там еще вкладыш, как они работают. Они показывают ваше местоположение. Это устройство отслеживания. Мне кажется, что в условиях этой пандемии такое есть только в одной стране в мире", - говорит Анна.

Когда Анна приехала домой, ей было необходимо ответственным службам повторно подтвердить свое местонахождение и номер часов.

Браслет снять невозможно - с ним идут и в душ, и в ванну. Нарушение правил может повлечь за собой штраф в размере более 10 000 евро. И так десять дней, пока не закончится карантин. 3

"У него радиус около 80 метров, мне кажется. Но в прошлый раз, когда я летела, мои коллеги тоже были на карантине, и они даже передвигались по дому по этажам, и все было хорошо, а у моей подружки, у соседей, что-то пошло не так и часы запищали в шесть утра. Она лежит в постели и вообще не понимает, что происходит. Так может случиться. Часы необходимо заряжать прибором. Нельзя допустить, чтобы они разрядились, потому что тогда могут возникнуть проблемы. Все время необходимо за ними следить, практически как за своим питомцем", - поясняет Анна.

Настолько строгие правила действуют только в Абу-Даби. В крупнейшем городе страны, Дубае, пользующемся особой популярностью у туристов, ограничения менее строгие. Зато после карантина можно посещать супермаркеты, рестораны и бары. Во многих местах однако приходится носить маски для лица и соблюдать дистанцию.