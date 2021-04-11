Раньше крупнейшим серийным убийцей-маньяком в истории Латвии считался Станислав Рогалев, который насиловал и убивал в 80-е годы XX века, но спустя 40 лет его обошел едва перешагнувший 20-летний рубеж молодой человек из гробиньской многодетной семьи по имени Каспар Петров. "Когда Петров начал рассказывать, что и как он сделал, работникам полиции, фиксировавшим это, было сложно поверить в сказанное", - говорит декан юридического факультета университета Страдиня, профессор, криминолог Андрей Вилкс. Последняя информация свидетельствует, что в тюрьме Петров пишет мемуары и мечтает, что о его преступлениях можно было бы снять фильм.