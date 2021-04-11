В Силах обороны одну дозу вакцины уже получили почти 2000 кадровых военных

По состоянию на пятницу одну дозу вакцины получили 1945 человек, обе дозы — чуть больше 400 человек.

Так же как и в целом в Эстонии, и в Силах обороны вакцинацию начали с медиков, сотрудников медицинских центров и парамедиков. В первую очередь вакцинацию проходят также служащие наиболее приоритетных подразделений, персонал пищеблоков, военнослужащие, направляющиеся для участия в зарубежных миссиях.