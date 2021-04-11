Петербургский подросток устроил в школе стрельбу из пистолета
Учащийся школы Московского района Санкт-Петербурга принес на занятия пистолет и открыл стрельбу в раздевалке, пишет Интерфакс.
Учащийся школы Московского района Санкт-Петербурга принес на занятия пистолет и открыл стрельбу в раздевалке, пишет Интерфакс.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
По информации полиции, накануне подросток 2005 года рождения принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону находившихся там учеников.
Учитель изъял оружие у несовершеннолетнего и обратился в полицию. Из школы ребенок скрылся. Позже в сопровождении матери его вызвали в отдел полиции, где опросили и отпустили.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.